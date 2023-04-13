Kokuşmuş hayatlar diye boşa demiyoruz! Mehmet Ali Erbil yine mide bulandırdı

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Mehmet Ali Erbil söylediği sözlerle tepki çekti.

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili yorum yaparken şoke etti.

KIZI YASMİN ERBİL HATIRLATILDI

Katıldığı iftar yemeğinde ekranlarda sık sık görülmeye başlanan öpüşme sahnelerine değinen Mehmet Ali Erbil, "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" ifadelerini kullandı.

Erbil "Rol icabı öpüşmek isterim" dese de tepkilerin odağındaydı.

Mehmet Ali Erbil'in sözlerini duyanlar "Kızın yaşında ayıp", "İnsan Yasmin'den utanır", "Kızın için böyle dense hoşuna gider mi?", "Yuh artık" diyerek tepki gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO