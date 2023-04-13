  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ankara'da gündemi sarsan görüşme! MİT Başkanı Hakan Fidan o ismin kulağını çekti

Suudi Arabistan'ı yeniden değerleme imkanı: Gündemde konuşulan yeni diplomatik izolasyon! Bakanı açıkladı

Kamyon kasasında ülkeden kaçan FETÖ'cü Ekrem Dumanlı İşte FETÖ'nün firari gözbebeği Dumanlı'nın ini

Erdoğan işaret etmişti! Yeni asgari ücret için konuşulan rakam milyonları heyecanlandırdı

Bakan Varank Kılıçdaroğlu'nun takiyesini işte böyle ifşaladı

13 Nisan 1998: Akademisyen Ekrem Kadri Unat'ın vefatı

13 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Merkez Bankası'ndan bankalara "döviz talebi" uyarısı

Türk profesör deprem sonrası en güvenli ili açıkladı! Duyanlar şaştı kaldı: 500 yıl boyunca en güvenli yer

Bakan Dönmez: "Biz 20 yıla 100 yılın işini sığdırmışız"
Medya Kokuşmuş hayatlar diye boşa demiyoruz! Mehmet Ali Erbil yine mide bulandırdı
Medya

Kokuşmuş hayatlar diye boşa demiyoruz! Mehmet Ali Erbil yine mide bulandırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 12:12:00 -
Kokuşmuş hayatlar diye boşa demiyoruz! Mehmet Ali Erbil yine mide bulandırdı

Cinsel taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil yine şoke eden açıklamalara imza attı. Erbil, "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" deyince tepki çekti.

Klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Mehmet Ali Erbil söylediği sözlerle tepki çekti.

Son zamanlarda ekranda yayınlanan dizilerdeki öpüşme sahneleriyle ilgili konuşan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahneleri ilgili yorum yaparken şoke etti.

KIZI YASMİN ERBİL HATIRLATILDI

Katıldığı iftar yemeğinde ekranlarda sık sık görülmeye başlanan öpüşme sahnelerine değinen Mehmet Ali Erbil, "Serenay'ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim" ifadelerini kullandı.

Erbil "Rol icabı öpüşmek isterim" dese de tepkilerin odağındaydı.

Mehmet Ali Erbil'in sözlerini duyanlar "Kızın yaşında ayıp", "İnsan Yasmin'den utanır", "Kızın için böyle dense hoşuna gider mi?", "Yuh artık" diyerek tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23