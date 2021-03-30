Kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu santaj için kendisi kayda aldırmış!

AK Parti Genel Merkezi’nde büro personeli olarak çalışan Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun lüks bir araç içerisinde kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca gözaltının ardından adli kontrolle serbest kalmış, yeni ifade ve deliller doğrultusunda ikinci kez gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam eden Ayvatoğlu’nun gözaltındaki arkadaşlarının ifadelerine ulaşıldı.

Dolunay’ı tehdit etmek için yapmış

Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri çeken Ufuk K., “Bahse konu video 2020 yaz ayında Kastamonu’da benim tarafımdan çekilmiştir. Ön koltukta oturan Dolunay O.’nun araçta olmadığı bir esnada Kürşat, ‘kokain kullanacağız, sen de bu esnada bizim videomuzu çek’ dedi. Bu videoyu çektiğimden Dolunay’ın haberi yoktu. Kürşat, Dolunay uyuşturucu madde kullanırken çıkmamış diyerek videoyu sildi. Birlikte iş yapacaklarmış, işini ‘sağlama almak’ için çektirmiş. Silinenler kısmından videoyu geri yükledim ve daha sonra Yağız M.’ye görüntüyü attım” dedi.

Pudra değil kokain

Ayvatoğlu’nun ilk ifadesindeki “Pudra şekeri” savunmasının hatırlatılması üzerine ise Ufuk K., “Kullandıkları madde pudra şekeri değil uyuşturucu kokain maddesiydi. Bu videoyu kesinlikle ben sosyal medyada paylaşmadım. Yağız M.’nin paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum. Kürşat ile Yağız M. arasındaki husumetten bir ay önce haberim oldu. Husumet olduğunu bilsem kesinlikle atmazdım” diye konuştu. Öte yandan, şüpheli Ayvatoğlu, söz konusu videonun çekildiğinden haberinin olmadığını iddia etmişti.

Rezil etmek için gönderdim

Şüpheli Yağız M. ise söz konusu videonun yayılmasını sağlayan kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Yağız M., “Twitter hesabımdan bir hafta önce ‘AKP Çocukları’ kullanıcı isimli hesaba Kürşat’ın kokain maddesi kullandığı videoyu yayılması için gönderdim. Amacım kimseyi uyuşturucuya özendirmek değildir, husumetlim olan Kürşat’ı rezil etmekti” dedi. “Söz konusu hesabın FETÖ ile bağlantısının olup olmadığını biliyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine ise Yağız M., “Bu sitede daha önce Kürşat ile ilgili olumsuz fotoğraf ve videoların paylaşıldığını gördüğüm için bu siteye videoyu gönderdim. FETÖ ile bağlantısının olup olmadığını bilmiyorum. Bağlantısı olduğunu duysaydım göndermezdim” diye konuştu.

Para karşılığı uyuşturucu getirirdi

Yağız M., şüpheli Ayvatoğlu’nun kendisine uyuşturucu temin ettiğini anlattı. Şüpheli, “Kullanmakta olduğum uyuşturucu maddeleri Kastamonu’da bulmamız biraz zor olduğundan Ankara’ya sıklıkla gidip gelen Kürşat Ayvatoğlu para karşılığı getirirdi. Bu uyuşturucu maddeleri bana getirdiğinde de kendisine uyuşturucu parası verirdim. Ayvatoğlu’nun son yıllarda uyuşturucu madde kullananlar ve satın almak isteyenlere uyuşturucu getirdiğini Kastamonu’nun küçük olmasından arkadaş ortamından duyuyordum” diye konuştu. Yağız M., kendisini elindeki bir müstehcen görüntüyle tehdit ettiğini belirttiği Kürşat Ayvatoğlu hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu da aktardı.

Birbirlerini suçladılar

Videonun çekildiği araçta bulunan şüphelilerden Dolunay O. ise uyuşturucu kullandığını ancak Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte olay günü kokain kullanmadığını iddia etti. Buna karşın şüpheli Ufuk K., Dolunay O.’nun kokain kullandığını söyledi. Dolunay O.’nun da buna karşın Ufuk K.’yı suçlayarak şahsın araçta kokain kullandığını söylemesi dikkat çekti. Şüphelilerden Melih D. de Kürşat Ayvatoğlu ile birlikte farklı zamanlarda kokain kullandığını, bunun karşılığında para verdiğini de söyledi. (Yeni Şafak)