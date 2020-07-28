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Kök hücre bekleyen Rabia için destek çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş: "Kök hücre nakli bekleyen 11 yaşındaki Rabia kızımız ve tüm hastalarımız için desteğinizi bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-28 17:46:24 -
Kök hücre bekleyen Rabia için destek çağrısı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşi Seher Erbaş, kök hücre nakli bekleyen 11 yaşındaki Rabia Eraslan için sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kim bir can kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur" ayetini hatırlatarak, "Kök hücre nakli bekleyen 11 yaşındaki Rabia kızımız ve tüm hastalarımız için desteğinizi bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Seher Erbaş'ın ayrıca, Rabia Eraslan ve ailesiyle telefonda görüştüğü ve çocuklarının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.

"Aplastik anemi" tanısı konulan ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören Rabia Eraslan'ın yakınları da sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu.

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