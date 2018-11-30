Koeman'dan 'Ersun Yanal' cevabı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, maç sonunda hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Hollandalı teknik adam ''Hedefimizi başardık. İyi bir maç çıkardık ama gol attığımızda zorlandığımızı görüyoruz. Maçın genel resmine baktığımızda memnun edici bir karşılaşmaydı benim için. Maçın oynandığı şartlara bakarak söylüyorum bunu'' ifadelerini kullandı.

Koeman, gol yollarında yaşadıkları sorunla ilgili ''Gol atmakta zorlanıyoruz. Aslında pozisyon üretiyoruz ama biraz da şansa ihtiyacımız var. Bu durumu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Futbolda maç kazanmak istiyorsanız, gol atmak mecburiyetindesiniz'' dedi.

"90 dakika sahada kalmak istediler"

90 dakika boyunca oyuncu değiştirmemesiyle ilgili soruya Koeman "Bazı oyuncularıma nasıl hissettiklerini sordum, onlar da sahada kalmak istediler, 90 dakika oynamak istiyorlar. Bu takım, 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti." dedi.

"Ben umursamıyorum"

Erwin Koeman, Ersun Yanal tezahüratları için “Futbolda bir çok sefer olmuş durumlar. Benim için soruyorsanız, ben umursamıyorum” ifadelerini kullandı.