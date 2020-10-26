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Aktüel "Kodokushi", 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi
Aktüel

"Kodokushi", 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi

Ensar Altay'ın yazıp yönettiği belgesel film, yalnız ölenlerin evlerini temizleyen bir şirkette çalışan Norihito ile toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşayan Muramatsu'nun hayatlarını konu ediniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:35:33 -
"Kodokushi", 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl sinemaseverlerle 8'inci kez buluşan Boğaziçi Film Festivali, film gösterimleri ve özel etkinliklerle devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenleniyor.

Ensar Altay'ın yazıp yönettiği belgesel film "Kodokushi"nin gösterimi, festivalin dördüncü gününde film ekibinin katılımıyla Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından yönetmen Altay ile ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Altay, filmin hikayesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bir gazete haberinde gördüm ben. Bir jenerasyon ölümle yüzleşiyor başlığı altında ilginç bir haberdi. Böyle birkaç gün aklımdan çıkmadı o haber. Ozu'nun (Yasujiro Ozu) Tokyo Story filmi vardır. O filmde modern yaşam biçiminde yaşlıların, ebeveynlerin yalnızlığa terk edildiği temasını işliyor. Haberi görünce bu film aklıma geldi. O yalnızlığa terk edilen yaşlılar artık sadece terk edilmekle kalmıyor, yalnız ölüyorlar. Uzun süre bulunamıyorlar, öldükten sonra, çürüyorlar, çürüdükten sonra bir sektör gelişmiş, temizlik sektörü gelişmiş. Sadece Tokyo'da 40-45 civarında, Kodokushi temizliği yapan temizlik şirketi var. Yalnız ölümlere yetişemiyorlar. Ozu'nun vizyonunu paylaşmak, modern yaşam biçiminin vardığı noktayı böyle çok net bir şekilde görmek bizi çok heyecanlandırdı. Bu vesileyle başladık."

- "Bu filmi yaptıktan sonra daha iyi, daha fedakar insanlar olduğumuzu düşünüyoruz"

Hikayenin ne kadarının gerçek olduğu sorusunun sıkça kendisine sorulduğunu belirten Altay, tamanının gerçek olduğunu vurguladı.

Altay, meseleye sadece Japonya özelinde bakılmaması gerektiğini, onların yalnız ölümü diğer ülkelerden daha erken tecrübe ettiklerini, ancak bütün ülkelerin ilerleyen yıllarda bu sorunla yüzleşmek zorunda kalacağını ifade ederek, "Buradaki mesele özgür birey kavramının zirveye vardıktan sonra toplumun ne hale geleceği, yani Japonlardan ziyade ki bu yalnız ölümler üzerinde bayağı araştırdık en son Japonya'da karar verdik. Sadece Japonya'da olmuyor yani. Avrupa'da da oluyor. Türkiye'de de zaman zaman oluyor." açıklamasında bulundu.

Yalnız ölümlerin temel sebebinin insanların konforuna düşkün olması olduğuna değinen Altay, "Başka bir sebebi yok yani böyle çok büyük şeyler aramaya lüzum yok. Biz özgür olacağız, rahat yaşayacağız dediğimiz noktada fedakarlık etmediğimiz noktada bu tip sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Ara sıra konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Bu filmi yaptıktan sonra daha iyi, daha fedakar insanlar olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

İstanbul Film Festivali'nin hem ulusal hem de uluslararası kategorisinde yarışan "Kodokushi"nin oyuncu kadrosunda Norihito Oikawa, Kuniaki Muramatsu ve Aiko Oshima yer alıyor.

Yapımcılığını da Ensar Altay'ın, görüntü yönetmenliğini ise Kürşat Üresin'in üstlendiği film, yalnız ölenlerin evlerini temizleyen bir şirkette çalışan Norihito ile toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşayan Muramatsu'nun hayatlarını konu ediniyor.

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında yarın Beyoğlu Sineması'nda "Zana", "Kodokushi", "Gelincik", "Gölgeler İçinde", Kadıköy Sineması'nda ise "Güzel Günler Bizi Bekler", "Sadece Farklı", "Koku", "Kurye" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.


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