Kodda zaman büküldü: Yapay zeka bir yılda yapılanı bir saatte yaptı

Yazılım dünyasında yaşanan bir gelişme, teknoloji koridorlarında fısıltıdan öteye geçerek somut bir tartışma başlattı. Google’ın Opal kodlama aracı ve insan elinin hassasiyetine yaklaşan robotik gelişmeler bir yana, asıl sarsıcı haber yapay zekanın bizzat kod yazma hızı hakkında geldi.

Bir yapay zeka mühendisi olan Rohan Paul, sosyal medya üzerinden paylaştığı çarpıcı bir iddiayla gündemi belirledi. Anthropic CEO’sunun geçtiğimiz yıl yaptığı “Bir yıl içinde tüm Dünya’daki kodları yapay zeka yazacak” öngörüsünü hatırlatan Paul, Google bünyesinde çalışan üst düzey bir mühendisin deneyimini paylaştı.

Buna göre yapay zeka, koca bir ekibin bir yıllık emeğini sadece bir saat içinde ortaya koymayı başardı.

Bu hızın arkasındaki isim ise Anthropic'in komut satırı üzerinden çalışan asistanı Claude Code. Yazılım mühendislerinin gün boyu vaktini alan hata ayıklama döngüleri, karmaşık sistemler arası desen eşleştirme ve dağınık kod yapılarını anlama gibi “zahmetli” işler artık yapay zekanın kontrolüne geçiyor. Mühendisler, eskiden haftalar süren bu rutinlerin artık saniyeler içinde çözülmesini hayretle izliyor. Ancak bu durum, yazılım topluluğu içinde heyecan kadar derin bir endişeyi de beraberinde getirdi.

Uzmanından tavsiye: Şüpheyi bir kenara bırakın ve deneyin

Rohan Paul’un paylaşımına gelen yorumlar arasında en dikkat çekici olanı, bahsi geçen Google mühendisinin bizzat kendisinden, Jaana Dogan'dan geldi. San Francisco merkezli mühendis Dogan, Google’ın kendi yapay zekası olan Gemini’nin uygulama arayüzü üzerinde çalışıyor. Yani kendisi aslında rakip bir teknolojinin mutfağında yer alıyor. Dogan, geçen yıldan beri üzerinde uğraştıkları karmaşık bir sorunu Claude Code’a tarif ettiğini ve sistemin, koca bir ekibin bir yılda inşa ettiği yapıyı sadece bir saatte önlerine koyduğunu doğruladı.

Bu noktada Dogan’ın sektöre verdiği tavsiye oldukça net: Eğer bu teknolojiye şüpheyle bakıyorsanız, onu zaten uzmanı olduğunuz bir alanda test edin ve sıfırdan karmaşık bir şey inşa etmesini isteyin.

Ancak o zaman ortaya çıkan işin kalitesini gerçekten takdir edebilirsiniz.

Buradaki en can alıcı nokta, yapay zekanın henüz “yaratıcı” veya daha önce hiç düşünülmemiş yepyeni bir çözüm üretmemesi. Jaana Dogan, Claude Code’un yeni bir icat yapmadığını, sadece ekibinin aylar süren yoğun mesaisini inanılmaz bir hızla kopyaladığını vurguluyor. Yani yapay zeka şu an için bir dahi gibi yeni teoriler üretmiyor, ancak binlerce saatlik insan emeğini dakikalara sığdırabilen devasa bir iş gücü sunuyor.