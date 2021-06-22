Koç'un damadı İnan Kıraç'a bomba çağrı

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Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında "Sezgin Baran Korkmaz" tartışması yaşandı. Özdil, sosyal medya hesabından "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranan ve Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın bir dönem Uğur Dündar'ın da çalıştığı Artı 1 kanalını kurdurduğunu ettiğini iddia etti.

Özdil'in bu iddiası sonrası çileden çıkan Uğur Dündar adeta ateş püskürdü.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan tartışma masaya yatırıldı.

SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde haber yapması için Artı 1 kanalını kurdurduğunu aktaran Ali İhsan Karahasanoğlu, kanalın 2013 yılında Gezi Kalkışması'nın patlak verdiği dönemde yayın hayatına başladığına dikkat çekti.

Yılmaz Özdil'i haklı bulduğunu belirten Karahasanoğlu, "ABD'deki iddianamede kara para aklanmak üzere Türkiye'ye yollandı, Türkiye'ye yollandıktan sonra da bir televizyon kanalı kuruldu deniliyorsa ve Uğur Dündar da araştırmacı gazeteci olduğunu iddia ediyorsa düzenli olarak program yapacağı kanalın sahibinin kim olduğuna bir bakması gerekiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç’ın avukatlığına soyunduğunu söyleyen Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Zeyrek, İnan Kıraç ile konuştum ben diyor. İnan Kıraç dedi ki 6 milyon dolar para verip hisseleri aldık diyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olayla alakası yok diyor. Bir aydır Sözcü ve Cumhuriyet gazetesi hepsi hatta İYİ Partililer ve CHP'liler anlat bakalım Başkan Erdoğan'a mektup yazılmış... İsim bile veremiyorlar, İnan Kıraç diyemiyorlar, cesaretleri yok, yürekleri yok. Koç Holding'i karşılarına alamıyorlar. Koç Holding'in parasına çökmek istiyormuş Sezgin Baran Korkmaz."

Başkan Erdoğan'ın Sezgin Baran Korkmaz'ın Koç Holding'in parasına çökmesine müsade etmediğini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu konuda talimat verdiğini ifade eden Karahasanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz gibilere haddini bil, bu ülkede Gezi İsyanında Erdoğan'ı devirmeye kalkışan Koç Holding bile olsa kimsenin parasının üzerine böyle çullanamazsınız, size bunu yaptırmayız diyen bir irade var. Tam aksine 10 milyon euroları cebine atmak isteyen Sezgin Baran Korkmazlara haddini bil bu ülkede kimsenin Koç da olsa Gezi İsyanında Erdoğan'ı devirmeye kalkışan Koç Holding de olsa bu ülkedeki sermayenin üzerine böyle çullanamazsınız size bunu yaptırmayız diyen bir irade var. İnan Kıraç kalkıp diyor ki; Erdoğan'ın olayla ilgisi olmadı, biz hukukla hallettik... Hukukla hallettiysen çıkart göster İnan Kıraç, bakalım o mahkeme kararlarına. Sezgin Baran Korkmaz'a karşı açtığın davayı göster."