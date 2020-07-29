Koçtaş'tan yaz sıcakları için soğutucu önerileri

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, yaz sıcaklarına karşı klima ve vantilatör, buharlı soğutucu gibi yüzlerce soğutma çözümü sunuyor.

Koçtaş'ın açıklamalarına göre, şirket, bunaltıcı sıcakların sürdüğü bugünlerde, yaşam alanlarına ferahlık katmak isteyenlere çeşitli soğutma çözümleri öneriyor.

Bu sıcak günleri evlerinde geçirenler için yüksek enerji verimliliği sayesinde çevreye ve aile ekonomisine katkı sağlayan soğutma çözümleri Koçtaş'ta müşterilerle buluşuyor.

İklimlendirme alanındaki lider markaları tüketiciyle buluşturan Koçtaş'ın ürün gamında yer alan duvar tipi ve taşınabilir klimalar ile masaüstü, ayaklı, kule tipi, sanayi tipi, yer tipi vantilatörler dahil çeşit çeşit soğutma çözümü yazı serin geçirmek isteyenler için avantajlı fiyat seçenekleriyle Koçtaş'ta müşterileri bekliyor.





- Klima seçiminin püf noktaları





Koçtaş, klima seçerken öncelikle kullanılacak alanın büyüklüğüne en uygun olacak duvar tipi, salon tipi ve portatif klimalar arasından tercih yapılmasını öneriyor. Isıtma ve soğutma kapasitesinin alana uygun olması, enerji tasarrufu ve hijyen de klima seçiminde büyük önem taşıyor.

Şirket, tavan vantilatör seçimi yapılırken ise odanın büyüklüğü ve uygunluğunun, hız ayarlarının ve çalıştırma modellerinin değerlendirilmesini özellikle tavsiye ediyor. Ayrıca tavan vantilatörünün alanı ne derecede aydınlatabileceği de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta olarak öne çıkıyor.

Koçtaş'ın serinleten soğutma çözümleri, şirketin mağazalarından ve mobil uygulamasından alınabiliyor.