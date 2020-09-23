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Ekonomi Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Ekonomi

Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:30:50 -
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, sonbaharı avantajlı indirim kampanyasıyla karşılıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Şirket, mobilyadan aydınlatmaya, bahçeden banyoya, küçük ev aletlerinden ısıtma ürünlerine kadar on binlerce üründe geçerli olan "İndirim Mevsimi" kampanyasıyla yaşam alanlarını güzelleştirirken tasarruf etmeye olanak sağlıyor.

Koçtaş indirim kampanyasıyla; mutfak dolabından küçük ev aletlerine, çalışma masasından köşe koltuk takımına, kitaplıktan TV ünitesine, avizeden perdeye, dekoratif objeden halıya, banyo dolanından banyo aksesuarlarına, klimadan elektrikli ısıtıcıya, bataryadan el aletlerine kadar birçok üründe yüzde yüzde 55’ye varan indirimler sunuyor.

İndirimler, Koçtaş mobil uygulaması, "koctas.com.tr" ve Koçtaş mağazalarında bulunan hızlı sipariş ekranlarından yapılan alışverişlerde geçerli oluyor.


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