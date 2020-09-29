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Aktüel Koçtaş'ta karavan satışı başladı
Aktüel

Koçtaş'ta karavan satışı başladı

Yurt dışı çıkışlarına uygun Caretta karavanlar, farklı renk seçenekleri ile Koçtaş’ta müşterilerin beğenisine sunuldu

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:07:24 -
Koçtaş'ta karavan satışı başladı

İSTANBUL (AA) - Tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Koçtaş’ı Kartal mağazasında Caretta karavanlar satışa çıktı.

Koçtaş açıklamasına göre, iyi markaları uygun fiyatlarla sunan Koçtaş, şimdi de tatilde sınırları ortadan kaldıran karavanları müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Seyahat severler Koçtaş’ın zengin ürün gamında yerini alan ve Kartal mağazasında satışa sunulan Caretta karavanlarla, gezi rotalarını oluşturabiliyor. "Mobil ev" olarak adlandırılan karavanlar sayesinde, uzun yolculuklar daha konforlu hale gelirken, yeni maceralara yelken açmak mümkün oluyor.

Caretta karavanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle açık havayı tercih eden tatilcilerin de ilk seçenekleri arasında gösteriliyor.

Açıklamaya göre, "O1 belgesine" sahip Caretta karavanlar, 750 kilogram altında olduğundan trafik tescilden muaf tutuluyor ve kullanım için karavan ehliyeti gerektirmiyor. Yurt dışı çıkışlarına uygun olan Caretta karavanlar, farklı renk seçenekleri ile yeni keşifler için yola çıkmak isteyen seyahat severleri bekliyor.


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