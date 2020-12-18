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Ekonomi Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nden iki ödül
Ekonomi

Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nden iki ödül

Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın: - "Ustabilir uygulamamızda onaylı 10 bine yakın usta bulunuyor. İşimizin belkemiği olarak tanımladığımız ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:11:12 -
Koçtaş'ın teknolojik yatırımlarına "Dijital Dönüşüm Zirvesi"nden iki ödül

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen "Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020"de Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu (Omni Experience Innovator) kategorisinde 2 ödüle birden layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, Koçtaş, "Dijital Dönüşüm Zirvesi 2020"de Çoklu Kanal Deneyimi İnovasyonu kategorisinde "Ustabilir" uygulaması ile birincilik ödülünün, "Self-Servis Cepte Ödeme" platformu ile ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ustabilir uygulaması daha önce de pazarlama teknolojilerinin en başarılı kullanımlarının ödüllendirildiği "MarTech Awards"da "Perakende Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı" kategorisinde ödüllendirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın, 2018 yılı içerisinde hayata geçirdikleri "Ustabilir" mobil uygulaması sayesinde evinde yaptıracağı tadilat için güvenilir bir usta ihtiyacı duyanlar ile ustalar arasında tamamen ücretsiz bir köprü oluşturduklarını ifade etti.


- "Ustabilir uygulamamızda 10 bine yakın usta bulunuyor"


Bu uygulamayı bir adım ileri taşıyarak "ustabilir.com"u da geçen aylarda hizmete açtıklarını aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

"Böylece daha fazla müşterimize ulaşma imkanımız oldu. Ustabilir'de kullanıcılar; ihtiyaç duyulan hizmet için, seçili bölgedeki ustaları kolaylıkla filtreleyebiliyor, aradığı ustayı yorum, sertifika, puan ve referans işleri üzerinden değerlendirebiliyor. Ustalar ise uygulama üzerinden kendilerine profil sayfalarını oluşturup, müşteri ağını genişletebiliyor ve Koçtaş'ın kendilerine sunduğu ek avantajlardan yararlanabiliyor. Son 1 yılda 2 bin 330 yeni usta üyemiz ile birlikte şu an Ustabilir uygulamamızda onaylı 10 bine yakın usta bulunuyor. İşimizin belkemiği olarak tanımladığımız ustalarımıza birçok avantaj sağlamak için sürekli çalışıyoruz.

Yenilikçi ödeme bakış açısı ile geliştirdiğimiz Self-Servis Cepte Ödeme platformu sayesinde müşterilerimize alışverişlerinde temassız ve hızlı ödeme fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimiz, bu platform ile herhangi bir ödeme noktasına ihtiyaç duymadan, temassız ve güvenli olarak kendi cep telefonları üzerinden ödemelerini gerçekleştirip satın alma sürecini tamamlayabiliyorlar. Pandemi döneminde sağladığımız bu temassız ödeme hizmeti, perakende sektöründe de örnek bir dijital dönüşüm projesi oldu."

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