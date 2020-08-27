Koç’tan skandal reklam! Apar topar yayından kaldırdılar
Koç’un sahibi olduğu Yapı Kredi bankasının 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili hazırladığı reklam büyük tepki çekti. Skandal reklamda Türk askeri cepheden kaçıyormuş gibi gösterildi. Gelen tepkiler sonrası reklam apar topar yayından geri çekildi.
Yeniakit.com.tr
Koç Holding bünyesinde bulunan Yapı Kredi bankası, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir reklam filmi hazırladı.
Çok sayıda televizyonda yayınlanan reklamda Türk askerine alenen hakaret edildi. Türk askerinin savaştığı cepheden kaçar vaziyette gösteren reklam filmi tepkilere neden oldu.
Kaçan Türk askeri
Reklam filminde yorgun ve bezgin Türk askeri yenilmiş bir vaziyette cepheden kaçarken alay komutanı Hafız Halid Bey’in kızının “Babamın yanına cepheye gidiyorum” demesiyle kaçmaktan vazgeçerek cepheye geri dönüyorlar.
Kurtuluş Savaşı’nda Türk askeri mağlup olmuş ve savaştan kaçıyormuş gibi gösterilen ve kahramanlıklarıyla ünlü ecdadımıza alenen hakaret edilen skandal reklam tepkileri de beraberinde getirdi.
Tepki gelince yayından kaldırıldı
Sosyal medyada büyük tepki gelince skandal Koç Grubu skandal reklam filmini alel acele yayından çekti.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ecdada hakaret eden Koç Grubu’nun konuyla ilgili hiç bir özür açıklaması yayınlamaması da dikkat çekti.