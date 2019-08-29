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Koçer’den GAİB’e ziyaret

AK Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) başlattığı eğitim projelerinin ihracat için büyük önem taşıdığını söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:57
Koçer’den GAİB’e ziyaret

AK Parti Gaziantep milletvekili Nejat Koçer, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB) başlattığı eğitim projelerinin ihracat için büyük önem taşıdığını söyledi.


Milletvekili Nejat Koçer, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci’yi ziyaret ederek, ülke ekonomisi ve ihracatın genel durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Koçer’i bölge ihracatı hakkında bilgilendirdi. Kileci, Ocak - Temmuz 2019 döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,9 artışla 5 milyar 64 milyon 385 bin dolar, Gaziantep’ten ise yüzde 9,2 artışla 4 milyar 271 milyon 952 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.



“Eğitime büyük önem veriyoruz”


GAİB olarak, sürdürülebilir bir ihracat artışı yakalamak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Kileci, “İhracatçılarımızın değişen şartlara göre kendilerini yenilemeleri ve rekabet üstünlüğü elde ederek pazar paylarını artırmaları için eğitime büyük önem veriyoruz. Bu amaçla geçtiğimiz aylarda bölge illerindeki ihracatçılarımıza yönelik e-ihracat eğitimleri düzenledik. İhracatçılarımızın, dijital dünyadaki yerlerini sağlamlaştırmaları amacıyla düzenlediğimiz bu farkındalık eğitimleri son derece faydalı oldu.GAİB olarak ihracatımıza katkı sağlayacak proje ve etkinlikleri öncelemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“GAİB, ihracatın lokomotifi oldu”


AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ihracatın kalkınmanın temellerinden biri olduğuna dikkat çekerek, her türlü riski göze alarak dünyanın dört bir tarafına ihracat yapan bölge ihracatçılarını tebrik etti. Koçer, “Daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye’nin yolu; yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan geçiyor. Dünyanın en ücra köşelerine kadar ihracat yaparak, ülke ekonomisine katkı sağlayan ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Tabi ki burada bölge ihracatçısını temsil eden ve ihracatın bölgedeki lokomotifi olan GAİB’i de ayrıca tebrik etmek isterim. GAİB’in yaptığı çalışmalar, katma değerli ürün ihracatını artıracak olması bakımından çok değerlidir” dedi.



“GAİB’in projelerini çok önemsiyoruz”


Koçer, şöyle devam etti:


“Dijital bir çağın içerisinde yaşarken, ihracatın geleneksel olarak yapılması düşünülemez. Bu anlamda GAİB’in düzenlediği e-ihracat eğitimlerini çok önemsiyoruz. İhracatçılarımız pazar paylarını büyütmek ve rakiplerine göre avantajlar elde etmek istiyorlarsa dijital dönüşümlerini gerçekleştirmek zorundadır. Dijital platformları etkili bir şekilde kullanan ihracatçılarımızın büyüme ve karlılığı katlanarak devam edecektir.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:57
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