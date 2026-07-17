Kocasının ısırıp kopardığı burnu yerine dikildi

Dehşet olay, önceki gün gece 23.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Badem Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Güler (29) ile eşi İmran Güler (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gökhan Güler, eşi İmran Güler'in burnunu ısırarak kopardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine ekipler güvenlik önlemi alırken, muhtemel bir olumsuzluğa karşı bina önüne atlama yatağı kuruldu. Yaralı kadın, itfaiye aracının merdiveniyle balkondan tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri ise eve girerek şüpheliyi gözaltına aldı.

İlk müdahalesi Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan İmran Güler, plastik cerrahi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Burada gerçekleştirilen operasyonla kopan burnu yeniden yerine dikildi. Olay sırasında evde bulunan 5 ve 7 yaşındaki iki kız çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, şüpheli Gökhan Güler'in evden çıkarılması sırasında olaya tepki gösteren bazı mahalle sakinleri ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan Güler, çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi devam eden İmran Güler ise yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, eşinin olay sırasında aşırı alkollü olduğunu öne sürdü. Güler, "Çok alkollüydü, ayakta duracak halde değildi. Odaya girer girmez huzur vermeyeceğini anladım. Tartışma çıkmaması için karşılık vermedim. Bir anda boğazıma sarılıp saldırdı. Kendimi savununca da burnumu ısırdı. Canımın acısıyla balkondan atlamayı bile düşündüm. İnsanlardan yardım istedim. Sonuna kadar şikayetçiyim. Bacağımı da ısırıp koparacaktı" ifadelerini kullandı.