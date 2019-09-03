Kocasının darp ettiği kadın komşusuna sığındı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kocası tarafından darp edilen kadın, komşusunun evine sığındı. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kocası ise gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir sitede yaşayan P.B. ve eşi arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında G.B., eşi P.B.’yi darp etmeye başladı. Darp edilen P.B., kaçarak komşusunun evine sığındı. Daha sonra P.B., polis ekiplerini arayarak eşi tarafından darp edildiğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan P.B., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından ise G.B. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen G.B.’nin daha önce de eşi P.B.’yi defalarca darp ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.