Kocasını şikayet eden kadın hayatının hatasını yaptı

Kayseri’de Mehmet N. Adlı vatandaş 5 yıllık eşi Kader N.’ye tartışma sırasında tokat attı.

Yediği tokat sonrasun gözünde morluk oluşan Kader N., polis merkezine gidip kendisine tokat atan eşinden şikayetçi oldu.

Eşinin özür dilemesinin ardınan mağdur kadın şikayetinden vazgeçsede koca Mehmet N. Hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açılmasına engel olamadı.

Mehmet N. Mart ayında 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada mahkeme tarafından 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay sonrası barışan Kader ve Mehmet N. çifti, 23 Temmuz'da Kapadokya ziyaretleri sırasında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Hakkında 5 ay hapis cezası bulunan Mehmet N., polis tarafından gözaltına alındı. Eminyet’e götürülen koca, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eşi isyan ettti

Eşi hakkındaki şikayetini geri almasına rağmen dava açıldığını belirterek mağdur olduklarını söyleyen Kader N "Bizimki hafif bir kavgaydı. Eşim bana tokat attı. Eşimin bana tokat attığını duyan tanıdıklarımız neden polise şikayette bulunmadığım konusunda baskı yaptılar. Ben de o sinirle şikayette bulundum. Ertesi gün şikayetimi geri çektim. Mahkemede de verdiğim dilekçede bunu belirttim. Şikayetimi geri aldım ve şikayetçi değilim. Ama eşime 5 ay hapis cezası çıktı. Avukatlara sorduk. Eşimin cezasının 1 yıldan az olması nedeniyle cezaevinde yatmayacağını söylediler. Biz de itiraz dilekçesi vermedik. Eşim 55 gündür cezaevinde yatıyor. Suçsuz yere daha fazla yatmasını istemiyorum. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Lütfen bana yardımcı olun ve eşimi hapisten çıkarın" dedi.

“Yakınlarım 'akıllansın’ dedi”

Eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu aktaran Kader N., "Eşimle o olaydan sonra yine birlikte yaşıyoruz. Bana hiçbir kötü davranışı olmadı. Ben eşimden asla şikayetçi değilim. Eşimi çok seviyorum. Akraba ve dostların gazıyla bana 'tokat attı' diye şikayetçi oldum. Yakınlarım 'Akıllansın, 3-5 gün yatsın' dediler. Ben de bu şekilde olacağını düşünerek gidip şikayetçi oldum. Çok pişmanım. Benim eşimden başka kimsem yok. Geçimimi sağlayamıyorum" diye konuştu.