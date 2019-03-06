Kocasinan’ın Masa Tenisi B Takımı İlk Yarıyı Lider Tamamladı

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, 2018-2019 Ali Abalı sezonu Türkiye 1. Ligi 2.etap karşılaşmalarında sergilediği performansla liderliğe yükseldi. Oynadığı son 7 maçın 7’sinide kazanarak, 15 maçta 13 galibiyet elde eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, topladığı 28 puan ile ilk devreyi lider tamamladı. Sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye ve uluslararası müsabakalarda ‘Kocasinan’ın adının hızla yükseldiğini söyledi.

Masa Tenisi 1.Ligi 2.etap karşılaşmaları İstanbul Tozkoparan Spor Salonunda oynandı. Müsabakalarda gösterdiği başarılar ile fırtına gibi esen Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, oynadığı son 7 maçın 7’sinide kazanarak, liderliğe yükseldi. Masa Tenisi B Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, topladığı 28 puan ile Türkiye 1.Ligi’nde ilk devreyi lider tamamlandı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız, uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Masa tenisinde Süper Ligin yanı sıra 1. Ligi’nde de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımımız, Türkiye ve uluslararası karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde ‘Kocasinan’ adı hızla yükseliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kızlarımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bize bu gururu yaşattıkları için başta hocalarımız olmak üzere tüm sporcu kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.