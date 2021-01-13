Kocasına tasma takıp gezdirdi! Nedeni şaşırttı

Kanada’da alınan kısıtlama kararları kapsamında akşam 20:00'den sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bu yasaktan sadece köpeğini gezintiye çıkaranlar muaf tutuluyor.

Polis farketti

Kanadalı kadının kocasına taktığı tasma ile yaptığı yürüyüş polis tarafından fark edildi. BBC'nin haberine göre kadın kendisini 'köpeğimi gezdiriyorum' sözleriyle savundu. Polisin cevabı ise 'tasma taktığınız bir insan serbest olan köpek gezdirmek' cevabını verdi.

Çift, Cumartesi günü 21:00 civarında, sokağa çıkma yasağı devreye girdikten kısa süre sonra polis tarafından fark edildi.

Kanada medyası tasmalı çiftin evcil hayvanlar için getirilen muafiyeti kullandıklarını konusunda ısrarcı olduğunu yazdı. Sheerbrooke Polisi'nden Isabelle Gendron, yerel La Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, "Çiftin polisle hiç işbirliği yapmadığını" belirtti. Köpek muafiyeti hakkı tanınmayan çifte bin 200 dolar para cezası yazıldı.