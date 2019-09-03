Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi Ankara’da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.

Ankara’da kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi.

Olay Ankara’nın Mamak ilçesi 274’uncu caddesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Sibel K.,kocası İbrahim K. tarafından boğulup bıçaklanarak öldürüldü. Ardından İbrahim K., kendinipolis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının cansız bedeniyle karşılaştı. İbrahim K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sibel K.’nin cansız bedeni ise olay yerinden kaldırıldı. Sibel K.’nin cenazesi bugün Ahmed Efendi Camii’nden kaldırılarak ağıtlar arasında Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.