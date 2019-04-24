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Koçarlı HEM çocuklara ‘Dede Korkut’u unutturmadı

AYDIN (İHA) –Koçarlı Halk Eğitim Merkezi (HEM), çocukların ata Dede Korkut’u unutmaması için etkinlik düzenledi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:25
Koçarlı HEM çocuklara ‘Dede Korkut’u unutturmadı

AYDIN (İHA) –Koçarlı Halk Eğitim Merkezi (HEM), çocukların ata Dede Korkut’u unutmaması için etkinlik düzenledi.


2019 Dede Korkut Yılı etkinlikleri kapsamında Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerinin temel eğitim çağındaki çocuklarına Dede Korkut Hikayeleri kitabını hediye ederek, çocukların Dede Korkut farkındalığını arttırma konusunda Koçarlı’da bir ilke imza attı.Etkinlikte Dede Korkut’u tanıtan slayt gösterisi de izlettirildikten sonra HEM Müdür Yardımcısı İsmail Kılıçaslanoğlu, Halk Eğitimi Merkezlerinin Türk kültürünü ve tarihini yaşatma misyonuna dair sunum yaparak, öğrencileri bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:25
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