Kocaoğlu'ndan net adaylık açıklaması!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'i makamında kabul etti.

"Adaylık söz konusu değil"

Ziyaret sırasında bir gazetecinin, "Aday adaylığı süreciniz oldu, bundan sonra ne yapacaksınız, Tunç Soyer'in seçim çalışmasına destek olacak mısınız ?" sorusuna Kocaoğlu şu cevabı verdi:

"Bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de bir yerden aday olmamız. İzmir'in geleceği, yaşam biçimi ve CHP'nin başarısı için her türlü desteği vermeye hazırız bundan gayrısı düşünülemez."