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Kocaoğlu'ndan net adaylık açıklaması!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, adaylık sorusuna, "Bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de bir yerden aday olmamız." cevabını verdi.

29 Ocak 2019 Salı 13:45
Kocaoğlu'ndan net adaylık açıklaması!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'i makamında kabul etti. 

"Adaylık söz konusu değil"

Ziyaret sırasında bir gazetecinin, "Aday adaylığı süreciniz oldu, bundan sonra ne yapacaksınız, Tunç Soyer'in seçim çalışmasına destek olacak mısınız ?" sorusuna Kocaoğlu şu cevabı verdi:

"Bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de bir yerden aday olmamız. İzmir'in geleceği, yaşam biçimi ve CHP'nin başarısı için her türlü desteği vermeye hazırız bundan gayrısı düşünülemez."

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:45
  1. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
  2. CHP
  3. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer
  4. Neptün Soyer

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  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    bu chp içinde sözünün arkasında dik duran adam yokmu hepsi KIVIRIYOR

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