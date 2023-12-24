Koçan'dan Akit'e ziyaret

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan da dün Küçükçekmece’de bulunan merkez binamıza geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyarette yerel yönetimlerin kalkınmadaki önemine değinen Koçan, “Ülkemizdeki değişim ve dönüşümün lokomotifi olan belediyelerimiz, şehirlerin kronikleşmiş sorunlarını çözerek kalkınmayı yerelden sağlıyor. Bir ülkenin gelişmesi, yerel yönetimlerin gelişme düzeyi ile yakından ilgilidir” dedi.