  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Koçan'dan Akit'e ziyaret
Medya

Koçan'dan Akit'e ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-12-24 12:40:00 -
Koçan'dan Akit'e ziyaret

Mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan dün Küçükçekmece’de bulunan merkez binamıza geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Koçan, Siyonist İsrail’in katliamlarının bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

RIFAT BİLGİN  İSTANBUL

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan da dün Küçükçekmece’de bulunan merkez binamıza geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyarette yerel yönetimlerin kalkınmadaki önemine değinen Koçan, “Ülkemizdeki değişim ve dönüşümün lokomotifi olan belediyelerimiz, şehirlerin kronikleşmiş sorunlarını çözerek kalkınmayı yerelden sağlıyor. Bir ülkenin gelişmesi, yerel yönetimlerin gelişme düzeyi ile yakından ilgilidir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23