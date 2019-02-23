Kocamaz yanlıları adliye önünde toplandı

Başvurusu geç yapıldığı için İYİ Parti’den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca Demokrat Parti’den (DP) adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına yeniden itiraz edildi. Gelişmeler üzerine Mersin Adliyesi önünde toplanan Kocamaz yanlıları,İl Seçim Kurulu’nun vereceği kararı bekliyor.

Burhanettin Kocamaz, bulunan formül çerçevesinde DP’den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak başvuru evrakını 21 Şubat’ta Mersin İl Seçim Kurulu’na teslim etmiş, İl Seçim Kurulu’nun 22 Şubat’ta askıyaçıkardığı listede Kocamaz DP’nin adayı olarak yer almıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kocamaz’ın adaylığına karşı bir kişinin Mersin İlSeçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verdiği öğrenildi.

"Adaylığımıza kim itiraz ederse bu kumpası onlar yapmıştır demiştim"

Kocamaz, itiraza tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kocamaz, “Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzükesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin’e yapacağımız hizmetleriengellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. Bağımsız aday ol dediniz bağımsız gibi bir partiden, Demokrat Parti’den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz? Adaylığımıza kim itiraz ederse bu kumpası onlar yapmıştır demiştim. Adaylığımıza itiraz edenlerden bu kumpasın arkasındakilerin kim ya da kimler olduğu gün gibi aşikar. Biz önce Allah’a sonra da devletimize ve bağımsız yargımıza güveniyoruz” açıklamasını yaptı.

Gelişmelerin ardından Kocamaz yanlıları da Mersin Adliyesi önünde toplanarak İl Seçim Kurulu’nun vereceği kararı beklemeyi başladı. Kocamaz’a haksızlık yapıldığını ve arkasında olduklarını söyleyen vatandaşlar, halkın, yapılan bu ihaneti ve haksızlığı kabul etmediğini belirtti.

Adliye önünde bekleyen vatandaşlardan Cengiz Abacı, yaşanan olayın demokrasiye vurulan bir hançer olduğunu ileri sürerek, "Bu demokrasiye vurulan hançerin çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerine itiraz süresi bugün akşam saat 17.00’de sona erecek. Seçim kurulları, 25 Şubat Pazartesi günü, yapılan tüm itirazları değerlendirerek sonuca bağlayacak.