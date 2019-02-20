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Kocamaz: “Hiç kimse maddi karşılığını almadan böyle bir ihaneti göze alamaz”

MERSİN (İHA) – Evrakının İl Seçim Kurulu’na geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, gelişmeleri ’ihanet’ olarak nitelendirerek, bu ’ihanetin’ para karşılığında yapıldığını öne sürdü.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
Kocamaz: “Hiç kimse maddi karşılığını almadan böyle bir ihaneti göze alamaz”

MERSİN (İHA) – Evrakının İl Seçim Kurulu’na geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, gelişmeleri ’ihanet’ olarak nitelendirerek, bu ’ihanetin’ para karşılığında yapıldığını öne sürdü. Kocamaz, Twitter hesabından, “Hiç kimse maddi karşılığını almadan durup dururken böyle bir ihaneti göze alamaz” açıklamasını yaptı.


MHP’nin 31 Mart seçimlerinde kendisini aday göstermemesi üzerine istifa ederek İYİ Parti’ye geçen ve Mersin’den Büyükşehir adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz, aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na tesliminin son gününde büyük bir şok yaşadı. Kendisine ait evrakın Mersin İl Seçim Kurulu’na mesai saatinin bitiminden yaklaşık yarım saat geç teslim edilmesi üzerine aday olamayan Kocamaz, dün akşam Büyükşehir Belediyesi balkonundan partililere yaptığı konuşmada, “Parti içinden vurulduk” demesinin ardından, bu sabah da resmi Twitter hesabından, ‘maddi bedel alındı’ suçlamasında bulundu.


Hesabından paylaştığı 7 ayrı tweetle ihanet ve maddi bedel iddiasında bulunan Kocamaz, “Böyle bir ihanetin elbette maddi bir karşılığı, bir bedeli vardır. Hiç kimse maddi karşılığını almadan durup dururken böyle bir ihaneti göze alamaz” paylaşımında bulundu. Kocamaz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:


“Bildiğiniz gibi zor bir sınavdan geçiyoruz. Biz sizleri Allah için seviyoruz. Sizlerin de bizlere olan sevgi ve muhabbetini biliyorum. Zaten söz konusu sevgi birilerini geçmişten bu yana oldukça rahatsız ediyor. Gölgemizden rahatsızlık duyanlar oyun üstüne oyun kurmaya çalışıyor. 2014 30 Mart’ından bu tarafa geçemeyenlerin, yalan, dolan, fitne, fesat, gıybet, iftira ve dedikodudan medet umanların entrikaları devam ediyor. Sandıkta bizimle mücadele edemeyeceklerini anlayanlar bizzat İYİ Parti Mersin İl Teşkilatı içinden ayarttıkları taşeronlar ve ihanetçilerle önümüzü kesmeye çalışmakta. Böyle bir ihanetin elbette maddi bir karşılığı, bir bedeli vardır. Hiç kimse maddi karşılığını almadan durup dururken böyle bir ihaneti göze alamaz. Koskoca Mersin’in geleceğini karartamaz. Böyle bir ihaneti göze alabilenlerin, şahsımı ve partiyi satma cüretini gösterebilenlerin bu ihanetin hesabını Mersin halkına mutlaka vermeleri gerekir. ‘Bugün için başardık, Kocamaz’ın adaylığını engelledik, önünü kestik’ diyerek nara atanların hevesleri Allah’ın izniyle kursaklarında kalacaktır. Zaman her şeyin ilacıdır. Biz bu mücadeleyi nefsimiz için değil tüm hemşehrilerimiz ve Mersinimizin geleceği adına yapıyoruz. Mersin acemi ellere, kumpasçılara, entrikacılara teslim edilemeyecek kadar önemli bir şehirdir. Bu nedenle Rabbim bize bu badireden mutlaka bir çıkış yolu sağlatacak ve bir yol açacaktır. Allah doğrularla beraberdir. Sizler rahat ve sakin olunuz. Sabırla gelişmeleri takip ediniz. Provokasyonlara gelmeyiniz. Ve bizi izlemeye devam ediniz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Allah’a emanet olunuz.”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
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