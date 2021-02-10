Kocaman'dan maç sonrası kritik açıklama

Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyeti yayıncı kuruluşa yorumladı.

Yeni takımında ilk kez kazanan Aykut Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

"Moral ararken, öz güven ararken, böyle bir maçı oynayarak sahadan turu geçerek ayrılmak son derece sevindirici. Aynı zaman da umut verici. Maç daha fazla oyuncuların maçı oldu. Atmosferde Fenerbahçe karşısında turu almak kolay değildi."

"Sezonun en büyük şampiyon adaylarından biri karşısında, hem de kendi sahasında turu geçmek son derece sevindirici. Maçın başından itibaren kendi oyunumuza yarım da olsa sadık kaldık. Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini biliyorduk. Özellikle geçiş yerlerinde önlem almadığımı söylersem yanlış olur. Maçın bir bölümü bizim sahada oynandı ilk yarıda."

Gol ve golün arkasında gelen kırmızı kart işlerimizi daha da kolaylaştırdı. Fenerbahçe'nin yorulması normaldi. Klas oyunculara sahip bir takım Fenerbahçe. 10 kişi olmasına rağmen oyunun içerisinde olması çok doğal.

"Sakatlık sorunları daha da arttı. Maçın 120 dakikası, uzatmalar da var aslında, soyunma odasında Göztepe maçını düşündürecek hale getirdi bizi. Çok fazla sakat oyuncuya sahibiz. Psikolojik olarak biraz sıkıntılı bir zamandı"