0553 313 94 23

Kocaispir: "Yüreğir’in vizyonunu değiştireceğiz"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, yapacakları hizmetlerle Yüreğir’in vizyonunu değiştireceklerini söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:51
Kocaispir: "Yüreğir’in vizyonunu değiştireceğiz"

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, yapacakları hizmetlerle Yüreğir’in vizyonunu değiştireceklerini söyledi.


Kocaispir, gündüz Akıncılar, Kazım Karabekir ve Yenidoğan Mahallesi esnafını gezdi akşamları da aynı bölgelerde mitingler yapıyor. Gördükleri ilginin kendilerini belediye başkanı yapacağını açıklayan Kocaispir, "Halkın sorunu bizim sorunumuzdur. Bu ilkemiz ile gönül belediyeciliğini Yüreğir halkı ile buluşturacağız" diye konuştu.


İnsanların kalbine dokunmak istediklerini söyleyen Kocaispir, "Kuracağımız aş evleri ile ihtiyaç sahipleri yaşlı engelli ve evlerinde yemek yapamayacak durumda olanlara sıcak yemek hizmeti vereceğiz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Taziye evleri yapacağız. Mahallelerimizde kadınlarımızın sosyalleşebileceği günlerini yapabilecekleri merkezler kuracağız. Cenaze evlerine ilk gün yemeği göndermeyi ve şehir dışına gönderilecek cenazeler için araçlar alacağız. Yüreğirli hemşerilerimiz arasında en güzel balkon ve bahçesi olanlara hediyelerimiz olacak bunu sürekli hale getireceğiz. Yaşlılarımızı ve bakıma muhtaçlarımızı ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yeni doğanlara ise destek amaçlı hediyelerimiz olacak. Tek tip muhtarlık binası inşa edip, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayarak işlerini kolaylaştıracağız. Vatandaşımızın belediyemize ilettiği talepler için mutlak surette dönüş sağlanacak ve talep, öneri ve şikayetler sistematik olarak takip edilecek, buna dair memnuniyet anketi yapılacak" dedi.


Gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve keyifli vakit geçirmeleri için Gençlik Merkezleri kuracaklarını kaydeden Kocaispir, yapacakları diğer hizmetleri şöyle sıraladı:


"Zaman zaman yarışmalar düzenleyerek halkımızı teşvik edeceğiz. Okullarımıza kırtasiye ve spor malzemeleri yardımı yaparak başarılı olmalarına yardımcı olacağız. İŞKUR, Sanayi ve Ticaret Odası ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetiminin de desteğini alarak iş garantili meslek edindirme kursları açacağız. Mevcut parklarımızı onaracağız, olmayan mahallelerimize çocuk parkları kuracağız. Parklara ücretsiz internet bağlayarak destek olacağız. Doğaya saygılı ve çevre odaklı ahşap çocuk parkları inşa edeceğiz. Kuracağımız Çocuk Köyü ile çocuklarımızın eğlenmesini sağlayacağız. Parklarda güvenlik kameraları kurarak ailelerimizin yüreğine su serpeceğiz. Su oyun parkları kuracağız çocuklarımız hem eğlenecek hem de serinleyecek. Okullarımız ve ibadethanelerimizin bakımı ve temizlik hizmetlerini rutin olarak yapacağız. Kentsel Dönüşüm Projelerinde vatandaş ile müteahhit arasında köprü olacağız. Vatandaşlarımızın imar uygulama işlerinden kaynaklanan mülkiyet sorunlarını belediye olarak takip edeceğiz. İhtiyacı olan semtler içerisinde kendine ait otoparkı olan çok amaçlı kullanıma uygun semt pazarları kurup vatandaşlarımız rahatlatacağız. Sanayi sitesinde iş yerleri bulunan vatandaşlarımıza daha modern ve kullanışlı bir sanayi sitesi kuracağız. Kentin nefes alabileceği içerisinde yeme, içme alanlarının da olacağı ağırlıklı yeşil alandan oluşan millet bahçeleri yapacağız. Belediye Sosyal tesislerinde ise fitness salonu, hamam, sauna odaları, açık ve kapalı düğün salonu, yeme içme alanları, yüzme havuzu ve piknik alanlarının olduğu bir tesis Yüreğirimize yakışacaktır. Sokaklarımızı ve caddelerimizi daha güzel ve estetik hale getirmek için vatandaşlarımızla iş birliği içerisinde olacağız. İçerisinde konferans ve sergi salonlarının, şehir kütüphanesi ve tiyatro sahnelerinin olduğu bir kongre merkezi inşa edeceğiz. Toplanma ve cazibe merkezi olabilecek nitelikte Adana kent mimarisi kimliğini taşıyan sosyal ve ticari bir alan kuracağız. Sarıçam deresinde ve çevresinde rekreasyon çalışması yaparak kentsel dönüşümü tetikleyecek Yemyeşil bir vadi oluşturmak en büyük hedefimiz olacak. Yapacağımız işlerden bunlar birkaçı. İnşallah daha güzel yarınlar için gece gündüz çalışacağız“ şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:51
  1. doğa
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doktorlara bayram ziyareti
    1. Doktorlara bayram ziyareti
    2. AK Parti 1 milyon kişiyle sahaya iniyor
    3. Fatih Belediye Başkan adayı Ergün..
    4. Bagevkariyer, İstihdam Fuarı’nda
    5. Mafya babası evinin önünde öldürüldü
    6. Firari iş adamından Trump'a bağış
    7. Patrik Mutafyan'ın naaşı saygı duruşu..
    8. Hakkari’de silah, mühimmat ve..
    9. PFDK’dan Fırat Aydınus’a men cezası
    10. Yüksekova kırsalında 8 sığınak imha..
    11. Kılıçdaroğlu vatandaşların çay..
    12. Gemlik Kızılay’dan Kaymakam İnan’a..
    13. İmamoğlu seçim turun Çatalca’da..
    14. Arnavutluk'un aday kadrosu açıklandı
    15. Başkan Ataç ziyaretlerine devam ediyor
    16. PFDK kararları açıklandı
    17. Adliye inşaatı devam ediyor
    18. Eskişehir’de FETÖ davalarında karar
    19. Hakkari’de 8 kaçak göçmen yakalandı
    20. Sürüden kaçan keçi ve oğlağını..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın