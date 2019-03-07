Kocaispir: “Adana’nın gücünü ülke genelinde duyurmaya hazırız”

AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir, Yüreğir’i birlikte yöneteceklerini belirterek, "Halkın da olduğu bir belediye anlayışıyla daha iyi hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Kocaispir, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Kültür ve Sosyal Tesisleri’ni ziyaret ederek, ÇGC Başkanı Cafer Esendemir’le görüştü, bilgi alışverişinde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kocaispir, “Yüreğir’i birlikte yöneteceğiz. Halkın da olduğu bir belediye anlayışıyla daha iyi hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız. Ben değil biz anlayışıyla belediyeyi yöneteceğiz. Normal belediyecilik hizmetlerinin yanında bizim asli görevimiz; gönül belediyeciliği olacak. İnsanların gönlüne dokunacağız, onların gönlüne hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, Adanalılar’a da seslenerek, “Adana olarak güzel bir sayfa açmaya hazırlanıyoruz. Adana daha güçlü geliyor. Biz emaneti devraldığımızda hiç durmadan çalışacağımıza, ‘yorulmak’ kelimesini aklımızdan çıkaracağımıza, bu şehrin güzel insanlarını asla mahcup etmeyeceğimize söz verdik. Bu şehrin gücünü ülke genelinde duyurmaya hazırız” diye konuştu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin hizmet yarışı olduğunu belirterek, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçmesini temenni ederek, halkın iradesinin önemine dikkat çekti ve tüm adaylara eşit mesafede olduklarını dile getirerek başarılar diledi.

Kocaispir’e ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri’ni de gezdiren Başkan Esendemir, Büyükşehir Belediyesi tarafından ÇGC’ye kazandırılan tesisin bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağını, basın çalışanlarının panoramik ve güzel bir atmosferde, günün stresinden uzaklaşacakları güzel bir mekan haline geleceğini belirterek, tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.