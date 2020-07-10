  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kocaelispor’un "şampiyonluk yolu" sergisi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 19:58:19 -
Kocaelispor’un "şampiyonluk yolu" sergisi

KOCAELİ (AA) - Kuruluşundan itibaren çeşitli başarılara imza atan, 2019-2020 sezonunda TFF 3. Lig 2. grup şampiyonu olan Kocaelispor, kent merkezinde kurulan "Şampiyonluk Yolu Açık Hava Sergisi" ile gelecek kuşaklara tanıtılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Yürüyüş Yolu'nda açılan sergide, takımın 54 yıllık tarihi, başarıları ve hüzünleri gün yüzüne çıkarıldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hepimizin özlediği gün bugündür." diyerek ilerleyişlerinin Süper Lig yolunda süreceğini kaydetti.

Kocaelispor’a değer veren herkese teşekkür eden Büyükakın, en büyük alkışı Hodri Meydan taraftar grubuna gönderdiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu taraftar her zaman Kocaelispor’un yanında oldu. Bu şampiyonluğu en çok hak eden, yağmur çamur demeden Kocaelispor’u yalnız bırakmayan taraftarımızdır. Hodri Meydan’a sonsuz teşekkür ediyorum. O sene bu sene, bundan sonra her sene diyorum. Tarafımıza sesleniyorum, siz yürüyün biz hep sizin arkanızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. 'Şampiyonluk yolunda hep beraber yürüyelim' diyorum."

Takımlarını sezon boyunca destekleyen taraftara teşekkür eden Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ise şehrin tek gerçek değerinin Kocaelispor olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Şampiyon Kocaelispor’un gururlu başkanı olarak Kocaelispor tarihinin sayfasına girecek bu günde buradayım. Kocaelispor’un uzun yıllar sonra ilk şampiyonluğu fakat son şampiyonluğu olmayacaktır. 'Bu sene o sene, bundan sonra her sene' sözü bizim parolamızın başlangıcıdır. Futbolcularıma, yönetimime ve bütün bürokratlara destekleri için teşekkür ediyorum. Kocaelispor’un kuruluşundan bu yana bu kulübe emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Kocaelispor’un kurulduğu 1966 yılından bu yana elde ettiği başarılar, efsaneleşmiş futbolcu ve teknik direktörler, kupalar, zaman zaman yaşanan acı ve kötü günlerin görselleri ile eski futbolcular ve taraftardan temin edilen forma, maç bileti ve kramponlar gibi spor malzemelerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı