  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kocaelisporlu oyuncu otobüsten düştü
Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı!
Merkez Ana Partisi’nden açıklama: Cumhur İttifakı’nın yanındayız!
Adana'da korkutan yangın!
Spor Kocaelisporlu oyuncu otobüsten düştü
Spor

Kocaelisporlu oyuncu otobüsten düştü

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor TFF 1. Lig'e yükseldi. İzmit'te şampiyonluk turu atan futbolculardan biri otobüsten düşerek yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 06:57:00 - 2021-05-29 07:09:36

TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor yöneticileri ve futbolcuları kente dönerek üstü açık otobüsle şampiyonluk turuna çıktı.

Uzun araç konvoylarının eşlik ettiği tur sırasında İzmit’te seyir halinde ilerleyen Kocaelispor otobüsünden düşen Bahrican Avcı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bahrican Avcı’nın hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay hakkında Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"SİHA'lardan daha önemli" diyen Mete Yarar, Türkiye'nin gizli yeni teknolojisini açıkladı! "TSK son saldırılarda kullandı"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yeni ve henüz açıklanmayan teknolojisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu
Siyaset

Murat Muratoğlu'ndan Taksim Camii provokasyonu

Doların Türk Lirası karşısında yükselmesini Taksim Camii'nin açılmasına bağlayan Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın soy ismi farklı olan oğlu Murat..
Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin
Gündem

Taksim Camii'nin açılışında güldüren anlar! Erdoğan: Sen beni mahvettin

Taksim Camii'nin açılışında heyecanına yenik düşerek kurdeleyi erken kesen isimle Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan arasında güldüren bir di..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay