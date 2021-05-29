Kocaelisporlu oyuncu otobüsten düştü
TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor TFF 1. Lig'e yükseldi. İzmit'te şampiyonluk turu atan futbolculardan biri otobüsten düşerek yaralandı.
TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor yöneticileri ve futbolcuları kente dönerek üstü açık otobüsle şampiyonluk turuna çıktı.
Uzun araç konvoylarının eşlik ettiği tur sırasında İzmit’te seyir halinde ilerleyen Kocaelispor otobüsünden düşen Bahrican Avcı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bahrican Avcı’nın hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olay hakkında Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı" ifadelerine yer verildi.