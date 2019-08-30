0553 313 94 23

Kocaelispor’a hırsızlık şoku

Kocaelispor’un İzmit Fuarı içindeki binasına giren hırsızlar, kulüp müdür ve muhasebeciye ait bilgisayarı çalarak gözden kayboldu.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:42
Kocaelispor’a hırsızlık şoku

Kocaelispor’un İzmit Fuarı içindeki binasına giren hırsızlar, kulüp müdür ve muhasebeciye ait bilgisayarı çalarak gözden kayboldu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için inceleme başlattı.


Olay, dün gece saatlerinde İzmit’te bulunan Kocaeli Fuarı’ndaki Kocaelispor binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kocaeli Fuarı Müdürlüğü karşısında bulunan Kocaelispor Kulübü binasınına giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler kulüp müdürü ve muhasebecisine ait olan iki dizüstü bilgisayar çalarak kayıplara karıştı. Sabah kulüp binasına gelen dernek yöneticileri kulübün bilgisayarlarının yerinde olmadığını görmesi üzerine durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri kulüp binasında ve çevresinde araştırma yaptı. Şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyaca ünlü markalar Batman’da üretiliyor
    1. Dünyaca ünlü markalar Batman’da..
    2. Taşlıçayspor tekrar başlıyor
    3. Türkıye Karate Şampiyonası..
    4. Real Madrid’de forma giymişti!..
    5. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde C..
    6. Edirne'de tefeci operasyonu
    7. Bomba patladı! Fenerbahçe milli..
    8. Karamürselbey Eğitim Merkezinde..
    9. Çiğ sütten tereyağı nasıl yapılır?
    10. Isparta’da 152 çocuk için sünnet..
    11. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C..
    12. Başkan Bozkurt’tan 30 Ağustos Zafer..
    13. Anadolu Kavağı’nda korkutan orman..
    14. Antalya’nın ilçelerinde 30 Ağustos..
    15. Mersin Mezitli TOKİ konutların..
    16. Kocaelispor’a hırsızlık şoku
    17. Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı..
    18. Oruç Reis Akdeniz'e indi
    19. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    20. Esnaftan HDP’li Sur Belediyesine çöp..
    21. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    22. 1. Uluslararası Köyceğiz Dans ve Müzik..
    23. Erdoğan: "(Kadın cinayetleri)..
    24. Erdoğan: "(Davutoğlu'nun açıklamaları)..
    25. 30 Ağustos Zafer Bayramı Sivrihisar’da..
    26. Manisa’nın ilçelerinde ‘Zafer Bayramı’..
    27. Odunpazarı’ndan spor ve dans..
    28. Büyük Zafer’in 97’nci yıl dönümü..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-35'ler..
    30. Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak