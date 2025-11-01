Kocaelispor taraftarına müjde! Serdar Dursun oyuna devam etti, takım morali yükseldi!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
İstanbul’da oynanan maçta Kocaelisporlu Ahmet Oğuz, rakip oyuncuyla çarpışan Serdar Dursun’un kafası yarılmasına rağmen tedavisinin ardından sahaya geri dönmesini övdü. Oğuz, "Serdar Dursun gibi futbolculara Kocaelispor’un ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Serdar Dursun’un yaşadığı çarpışma sonrası kafasının yarılmasına rağmen oyuna devam etmesiyle ilgili konuşan Oğuz, "Ayağına da yüreğine de sağlık. Senin gibi futbolculara Kocaelispor’un ihtiyacı var dedim.

Canıyla yüreğiyle bizlere örnek oldu. Belki de bizi canlandırdı. Çünkü ilk 15 dakika tutuk başlamıştık. Keşke yaralanmasaydı ama onun sonrasında biz reaksiyon aldık. En azından herkes uyandı diyebilirim. Keşke ilk yarının son dakikalarında verdiğimiz mücadeleyi maçın tamamına yayabilseydik. Vermedik demiyorum ama daha iyisini yapabilirdik. Üzgünüz, en azından 1 puan alabilirdik. Önümüzde Galatasaray maçı var. Burada verdiğimiz mücadelenin 10 katını orada vermemiz lazım" ifadelerini kullandı. 

