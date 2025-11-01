Kocaelispor taraftarına müjde! Serdar Dursun oyuna devam etti, takım morali yükseldi!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Serdar Dursun’un yaşadığı çarpışma sonrası kafasının yarılmasına rağmen oyuna devam etmesiyle ilgili konuşan Oğuz, "Ayağına da yüreğine de sağlık. Senin gibi futbolculara Kocaelispor’un ihtiyacı var dedim.

Canıyla yüreğiyle bizlere örnek oldu. Belki de bizi canlandırdı. Çünkü ilk 15 dakika tutuk başlamıştık. Keşke yaralanmasaydı ama onun sonrasında biz reaksiyon aldık. En azından herkes uyandı diyebilirim. Keşke ilk yarının son dakikalarında verdiğimiz mücadeleyi maçın tamamına yayabilseydik. Vermedik demiyorum ama daha iyisini yapabilirdik. Üzgünüz, en azından 1 puan alabilirdik. Önümüzde Galatasaray maçı var. Burada verdiğimiz mücadelenin 10 katını orada vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.