Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Kırşehir Belediyespor'u 5-1 mağlup eden Sakaryaspor, 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor ile karşı karışıya gelecek. Kocaelispor - Sakaryaspor maçının ne zaman gerçekleşeceği merak kazandı. TFF 1. Lig'e yükselecek son takım kim olacak? Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
TFF 1. Lig'e yükselecek son takım belli olacak. Kocaelispor'un play-off finalindeki rakibi Sakaryaspor oldu. Peki, Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman?
Kocaelispor - Sakaryaspor maçı ne zaman?
0-0'ın rövanşında Kırşehir Belediyespor'u ağırlayan Sakaryaspor rakibini 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri Fatih Aydın (2), Burak Öksüz, Berk İsmail Ünsal ve Hakan Aslantaş kaydetti. Kırşehir Belediyespor'un tek golü ise Volkan Altınsoy'dan geldi.
Kocaelispor ile Sakaryaspor'un oynayacağı final karşılaşmasında kazanan takım gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Final karşılaşması 28 Mayıs Cuma günü oynanacak.