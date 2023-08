Kocaelispor - Pendikspor hazırlık maçının ardından

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Kocaelispor, kendi sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-Siyahlılar’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.



"Ertuğrul Sağlam, “Ligin favori takımlarından biri olacaksak”

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “30 haziranda başladığımız hazırlık döneminin son hazırlık karşılaşmasını oynadık. Haftaya bu duygularla mutlu bir şekilde karşınızda olmanın beklentisi içindeyiz. Maça çıkarken de aynı şeyi konuştuk. Oyuncularımızdan şunu istedim; ‘Haftaya bugün neler yapmak istediğimizi bugün sahada gösterin, nasıl takım olduğumuzla alakalı Kocaelispor’u sevenlere de mesajı net bir şekilde gönderin’ dedim. Bugün oyunun 60.dakikasına kadar, birçok oyuncu değişikliğinden sonra oyunun ritmi bozuldu. O ana kadar fiziksel olarak çok iyi durumda, dayanışmanın üst seviyede olduğu, oyun disiplinine hakim, özellikle kaliteli oyunculardan kurulu rakibe karşı beraber oynamayı başarabilen, savunmayı çok iyi organize eden, rakibe pozisyon vermeyen görüntü ortaya çıktı. Ofansif olarak da Yusuf’un güzel kafa pası var, birkaç tane daha final pası veremediğimiz pozisyon var. Bugün bizim için güzel bir karşılaşma oldu. Biz bu ligin favori takımlarından biri olacaksak ki beklentimiz o ligin büyük bir bölümünde bugün oynadığımız karşılaşmanın tam tersi oyunlar oynayacağız. Daha ziyade 3.bölgede rakip yarı alana oyunu yıkan ve orada daha çok üretmek zorunda olan takım olacağız” dedi.



“Kaliteli oyunculara ihtiyacımız var”

3-4 kaliteli oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Ertuğrul Sağlam, “Bu gibi karşılaşmalar özellikle alınan bu gibi sonuçlar insanların bazı gerçekleri görmesini engeller. Biz bu ligde iddialı takımlarından olacaksak; bizim kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar, üst seviye mücadele yapıyorlar ama şöyle gerçekle yüz yüzeyiz. Bir an önce 3-4 kaliteli oyuncuyu takımımıza katma zorunluluğumuz var. Bu oyun bizi bu gerçeği görmekten alıkoymayacak. Yöneticilerimiz çalışıyor. Birkaç gün içinde o oyuncuların da katılımıyla oyunun iki yönünü iyi oynayabilen, keyif veren takım haline geleceğiz. Gönül rahatlığıyla diyebilirim ki güzel bir oyuncu grubumuz var; işine sahip çıkan, elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtmaya çalışan kaliteli oyuncu grubu. Onlara kaliteli oyuncular da katarsak daha kaliteli takım olacağız” şeklinde konuştu.



“Her maç daha iyi oynayan takım haline geleceğiz”

Bugünkü maçın kendilerine umut verdiğini ancak gerçekleri görmekten de alıkoymadığını vurgulayan Sağlam, “Karşı takım oyunu kalitesi anlamında bizden daha üstündü ama biz futbolun doğrularını harfiyen uyguladık. Sonucunda iş istediğimiz gibi gitti. Yaptığımız güzel şeyleri daha fazla sayıda yapmak, dakika olarak uzatmak için çalışacağız. Hatalarımızı azaltarak her maç daha iyi oynayan takım haline geleceğiz. Bu çocuklar bunu verdi. 18 yıllık antrenörlük deneyimim var. Hangi oyuncu kalitesiyle, hangi kadro yapısıyla neler yapılacağını çok iyi bilen yapıdayız. Futbolun gerçeklerini görürken bizi yanıltabilecek hataları yapmamamız gerçeğini de ortaya koyuyor. Bugünkü maç bize umut verdi ama daha üreten takım olmamız, ofansif yönümüzü ortaya çıkarabilecek, oyunumuzu daha fazla pozisyona girecek hale getirmemiz gerekiyor. Bugünkü sonuç bazı gerçekleri görmekten alıkoymayacak” ifadelerini kullandı.



“Taraftarın sevgisi derin ve yoğun sorumluluk yüklüyor”

Ligin ilk maçına sayılı günler kala hala devam eden transfer sürecini, stattaki atmosferi ve taraftara mesajını da paylaşan Ertuğrul Sağlam şu sözleri kaydetti: “Taraftarın sevgisi, ilgisi, saygısı beni çok mutlu ediyor ama bir yandan da derin ve yoğun sorumluluk yüklüyor. Onlar oyuncularımızdan hayali olanı bekliyorlar. İnşallah yeni transferlerimizle daha iyi takım olurken çok çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Çok güzel bir stat. Birçok yeni statta maç da yaptım, görev de. Gerçekten bu stat ilk üç stattan bir tanesi. Soyunma odalarının kalitesi, dekorasyonu, tribünlerin atmosferi hakikaten çok güzel. Açıkça itiraf etmek istiyorum ki bugün atmosfer görmedim. İnşallah atmosferi Manisa maçında bekliyoruz.



“Transferde üst ligin iskeletini de oluşturuyoruz”

Transferin hala bitmemesi bende endişe oluşturmuyor. Yöneticilerimizin çabasına birebir şahidim. Bize rol yapacak halleri yok. Onlar da takımın başarılı olmasını bizlerden daha fazla istiyorlar. Bizim transfer politikamızda şöyle bir bakış açısı var; günü kurtaran değil de üst lige çıktığımızda orda da katkı sağlayacak, önümüzdeki sene inşallah o hayali yaşarız, orada da iskeleti oluşturacak kadro kurmaya çalışıyoruz. Böyle beklentiyle tespit ettiğimiz oyuncuları almak gerçekten kolay olmuyor.



“Yönetimin bize rol yapacak halleri yok”

Hele hele yabancı oyuncu transferinde dövizin geldiği noktada kaliteli oyuncu transfer etmek kolay olmuyor. 5 liraya alacağınız oyuncunun bir tık kalitelisi 6 lira olmuyor, 12 lira oluyor. Bizim ligdeki bazı takımlar gibi hesap yapmadan oyuncu alacak ekonomik duruma sahip değiliz. Ortada bütçe var ve onun gerektiği şekilde transfer yapmak zorundayız. Taraftara hak veriyorum ama işler o şekilde yürümüyor. Bütçeye göre takımı kurma zorunluluğumuz var. Bazı oyuncularda mecburen geri adım atmak zorunda kalıyoruz. Bu açıdan da değerlendirmek zorundayız. Her mevkiye ihtiyacımız var açıkçası. Sakatlığı var, cezası var. Bu gibi günleri de düşünerek bir mevkiye, her mevkiye iki tane aynı kalitede, biri oynamadığında diğeri onu aratmayacak kalitede oyuncuyu koymamız lazım”



Osman Özköylü, “Kocaelispor’un Süper Lig’e çıkma şansı yüksek”

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Tüm takımlara yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sakatlıktan uzak, hak edenin şampiyon olduğu sezon olur. Kocaelispor’un benim için ayrı yeri var. Kısa süre de olsa formasını giydim. Kendi hedefleri doğrultusunda takım kurdular. Şampiyon olup Süper Lig’e çıkmak istiyorlar. Şanslarının yüksek olduğunu bugünkü maçtan sonra gördük. Bugün havanın çok sıcak olması bizi çok etkiledi. Hiç böyle maç oynamadık. Yüksek tempoda oynayan takımdık. Sıcaklık kendi oyunumuzdan ve tempomuzdan uzaklaştırdı. Yapmamız gereken baskıyı yapamadık. Kocaelispor’a verdiğimiz şanslar kalemizde gol olarak sonuç buldu. Böyle bir günde kaybetmek üzücü ama buradan kazanılacak çok şey var. Bugün 3-0, 4-0 kazansaydık kendimizi bazı noktalarda kandırabilirdik. Yepyeni bir takımız. Sistem ve oyuncuların birbirini tanıması, saha içi organizasyonu zaman gerektiriyor. Hazırlık zamanımız da kısaydı. İlk etaptaki kampımızda iki transferimiz vardı. Eze iki gün önce geldi. İstikrarlı oynamak için, sahada istediklerimizin çıkması için zaman gerekiyor. Son 2 senede sahada ne yapacağımızı herkes ezbere biliyordu. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Welintonsouza iki haftadır bizimle beraber. Lige hazırlamak için maç oynatıyoruz. Oyuncuları da korumak zorundayız. Az sürelerle onları lige hazırlamaya çalışıyoruz. Lige bir hafta kaldı. Bugünkü maçtan çıkaracağımız sonuçlarla beraber, bundan önceki maçlarda aldığımız gr dönüşlerle beraber lige konsantre olmuş, ligin havası başkadır. İstediğimiz oyun ve sonuç olmadı ama sonuç ne olursa olsun bizim gibi bir takımın sahada güçlü karakter ortaya koyması gerekiyor. Düzelteceğiz. 3-4 yabancı oyuncu transferi daha yapılacak. Özellikle orta sahada kreatif oyuncu sıkıntımız var. Bunlar için de yönetimimiz uğraşıyor. İnşallah gelecek hafta Hatay maçıyla iyi bir başlangıç yaparsak bizi iyi bir yere çıkaracaktır” şeklinde konuştu.