Kocaelispor-Manisa FK maç sonucu
1.Lig'in 34.haftasında Kocaelispor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Peki, Kocaeli Manisa maçı ne oldu?
1.Lig'de 34.hafta heyecanı sürüyor. Kocaelispor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Kocaelispor-Manisa FK maç sonucu
Kocaelispor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti.
Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı. 13.dakikada Landre Manisa FK'yı öne geçirdi.
Maçın 29.dakikasında Mehmet Taş skoru eşitledi: 1-1
Karşılaşmanın sonucunu ise Berkay Dabanlı'nın 45+'da attığı gol ilan etti: 2-1
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.