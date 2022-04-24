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Spor Kocaelispor-Manisa FK maç sonucu
Spor

Kocaelispor-Manisa FK maç sonucu

1.Lig'in 34.haftasında Kocaelispor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Peki, Kocaeli Manisa maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:55:00 - 2022-04-24 18:03:24
Kocaelispor-Manisa FK maç sonucu

1.Lig'de 34.hafta heyecanı sürüyor. Kocaelispor sahasında Manisa FK'yı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Kocaelispor-Manisa FK maç sonucu

Kocaelispor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti.

Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı. 13.dakikada Landre Manisa FK'yı öne geçirdi.
Maçın 29.dakikasında Mehmet Taş skoru eşitledi: 1-1
Karşılaşmanın sonucunu ise Berkay Dabanlı'nın 45+'da attığı gol ilan etti: 2-1
Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

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