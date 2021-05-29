Kocaelispor kaçıncı lige çıktı? Kocaelispor hangi ligde?

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4-0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu. Karşılaşmayı 500 kadar taraftar da tribünden takip etti.

Mücadelenin ardından play-off birincisi Kocaelispor, kupasını aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, kupayı takım kaptanı Numan Çürüksu'ya verdi.

11 yıllık hasret

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off hakkı yakalayan Kocaelispor, sırasıyla Ankara Demirspor ve Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek finale yükseldi.

Finalde Sakaryaspor'a üstünlük kuran Kocaelispor, 11 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.