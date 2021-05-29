  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Zehir tacirlerine şafak baskını
Uçağı zorla indirmişlerdi! ABD yaptırıma hazırlanıyor
Akçay şampiyonluğu solunum cihazıyla kutladı
Kocaelisporlu oyuncu otobüsten düştü
Spor Kocaelispor kaçıncı lige çıktı? Kocaelispor hangi ligde?
Spor

Kocaelispor kaçıncı lige çıktı? Kocaelispor hangi ligde?

Play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, bir üst lige yükseldi. Peki, Kocaelispor hangi ligde mücadele edecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 08:29:00 -
Kocaelispor kaçıncı lige çıktı? Kocaelispor hangi ligde?

Misli.com 2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Kocaelispor, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bir gol daha bulan Kocaelispor, rakibine 4-0 üstünlük kurarak Manisa ve Eyüpspor'un ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek üçüncü takım oldu. Karşılaşmayı 500 kadar taraftar da tribünden takip etti.

Mücadelenin ardından play-off birincisi Kocaelispor, kupasını aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, kupayı takım kaptanı Numan Çürüksu'ya verdi.

11 yıllık hasret

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off hakkı yakalayan Kocaelispor, sırasıyla Ankara Demirspor ve Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek finale yükseldi.

Finalde Sakaryaspor'a üstünlük kuran Kocaelispor, 11 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etme hakkı elde etti.

Pele kaç yaşında? Pele'nin gerçek adı nedir?
Pele kaç yaşında? Pele'nin gerçek adı nedir?

Spor

Pele kaç yaşında? Pele'nin gerçek adı nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var
Ekonomi

Altın için dikkat çeken iddia: Bu yönde işaretler var

Tavistock Wealth’ın Baş Yatırım Sorumlusu John Leiper, "Altın fiyatları tipik olarak ABD dolarının değeriyle ters orantılı olduğundan, bunu ..
Gündem

"SİHA'lardan daha önemli" diyen Mete Yarar, Türkiye'nin gizli yeni teknolojisini açıkladı! "TSK son saldırılarda kullandı"

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin yeni ve henüz açıklanmayan teknolojisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Tayyip hafız oldu
Gündem

Tayyip hafız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışını gerçekleştirdikten sonra Ayasofya'ya geçti. Cumhurbaşkanı, düzenlenen hafızlık icazet törenine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay