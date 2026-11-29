Kocaelispor, Çorum’da tek golle güldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Burak Yılmazlı Çorum FK üst üste 3. maçını da kaybetmiş oldu.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor deplasmanda Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Agyei kaydetti.
Galibiyetin ardından Kocaelispor puanını 23'e yükseltirken Arca Çorum FK 16 puanda kaldı.
Arca Çorum FK gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor ise Erzurumspor'a konuk olacak.