Kocaelispor 0 - Manisa 2

1.Lig’in ilk haftasında Kocaelispor sahasında Manisa Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “İlk karşılaşmanın önemi bizim için çok fazla. Sezona iyi başlangıç yapabilmek, geleceği umutla bakabilmek, taraftarı mutlu edebilmek gerekçeleriyle çok kazanmak istedik. Fikstür dezavantajı şu şekilde karşımıza çıktı; Ligin iddialı iki takımıyla sezon başlıyoruz; Manisa ve Eyüp. Şunu gördük ki Manisa iyi bir takım olmuş. Daha organize olan, oyunun belli bölümlerinde hakimiyeti eline alan görüntü ortaya koydu. Biz maça iyi başladık. İlk 20 dakika oyunu yönlendiren, topa hakim olan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız olmasa bile rakip kaleye birçok kez geldik. Orada sayısal anlamda çoğunluk oluşturamadık rakibin ilk golündeki gibi kendi oyuncularımızı topla buluşturamadık. Gole kadar da oyun dengede gidiyordu. Özelikle Amaral’ın oyuna girmesiyle topa daha fazla sahip olmaya, ofansif olarak daha zenginlik oyuna girdi. Sonrasında basit hatayla maalesef golü yedik. Sonrasında oyunu rakip alana yıktık. Net pozisyonlarımız da var. Değerlendiremeyince, son dakikada risk aldığımız anda yediğimiz gol maçı bu hale getirdi. Bugün özelikle kenardan geldiğimiz toplarda ceza sahasına etkili ortalar ve paslar yapamadık. Yanında ikinci toplar, dönen topları çok fazla alamadık. Onlar da oyunun dengesini bizim lehimize olması gerekirken rakibe verdi. Üzgünüz. Şunu samimiyetle söylüyorum; bizim takım bu değil. Yeni gelen Oğuz’un, Yusuf Emre’nin, Amaral’ın katılımı ve pazartesi günü gelecek transferlerimizle takımımız daha değişik havaya bürünecek. Keşke daha evvel gelselerdi diyoruz ama maalesef sıfırdan takım yapmanın zorluklarını yaşıyoruz" dedi.



“Mağlubiyetin mazereti olmaz”

Bu ligin yeni takımı olduklarını ifade eden Sağlam, "Biz bu ligin yeni takımıyız. Bu sene yeni yabancıları transfer etmek zorunda takımız. Geçen sezondan 6 oyuncumuz var. Ne anlatırsam anlatayım; hiçbir şekilde mağlubiyetin mazereti olmaz. Üzgünüz tabii ki. Taraftarımız az sayıda da olsa bugün geldi ve coşkuyla bizi destekledi. Onlara 3 puanı hediye etmek istiyorduk. Ama olmadı. Üzgün olmakla beraber daha sezonun başı. Kafamızı yere koyup gelecek adına karamsar tablo çizmemize hiç gerek yok. Bizim takım bu değil. Önümüzdeki hafta sonunda herkes çok farklı takım görecek. Gerek diziliş anlamında, gerekse yeni transferlerle. Uyum sorunlarını bir an evvel atlatıp daha farklı görüntüye bürüneceğiz. Birikimimiz, tecrübemiz, yaşadıklarımız sıkıntı gibi görünen ortamdan bu takımı çıkaracak düzeyde. Bundan herkes emin olabilir. 5 ya da 6 oyuncu katılacak ve daha farklı oynayacağız, daha farklı kimliğe bürüneceğiz. Yol kazası olarak değerlendirelim. Açıkçası karamsar değilim. Bizim takım çok daha iyi takım haline gelecek" diye konuştu.



“Taraftarın verdiği tepkiye üzüldük”

Maçın sonunda taraftarın verdiği tepkiye üzüldüklerini ifade eden Sağlam, "Sezonun ilk haftası. Biraz daha sabırlı ve hoşgörülü olmak lazım. Kaos ve kargaşa ortamının kimse faydası olmaz. Bundan yine Kocaelispor zarar görür. Tabii ki takımlarını galip görmek istiyorlar. Ama ilk haftada daha hoşgörülü olmak lazım bence. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onlarla birlikte çok daha güçlü oluyoruz. Kendi sahasında yenilen son takım ne biz olacağız ne de başka takımlar böyle mağlup olmayacak diye bir şey yok. Belki yine mağlup olacağız ama daha anlayışlı olmak lazım. Oyuncularımız da çok üzgündü. Ellerinden geleni yaptılar. Daha dikkatli olabilirdik. Özellikle yediğimiz goller ve değerlendiremediğimiz pozisyonlarda. Sonuç olarak üzüldük ama geleceğe umutla bakabiliyorum. İnşallah elimizdeki oyuncular ve yeni gelenlerin katkısıyla haftaya bu takım çok daha farklı olacak” ifadelerini kullandı..



Korkmaz: “Haftanın en iyi maçıydı, derbi gibiydi”

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise, “Fikstür açıklandığı zaman bu maçın ligin açılış maçı olmasını bekliyorduk. Bu haftanın bence en iyi maçıydı. Derbi gibiydi. İki tane hedefi olan takım. Kocaelispor gibi camiaya karşı oynadık. Çok güzel bir maç oldu. İki takım adına da büyük bir mücadele vardı. İlk yarı özelinde; bütün takımlar yeni kuruldu. O yüzden resmi maç karnesinde ilk maçımızda ilk 45 dakika istediğimizi yapamadık. Kocaelispor daha çok topa sahip göründü. Devre arası yaptığımız analizlerde kaybetme korkusundan sıyrılmamız gerektiğini söyledik. Baskı yiyeceğimizi biliyorduk. Özellik bu seyirci önünde. İlk yarı kendi oyunumuzun, çalıştığımız kurgunun çok altındaydı. Oraları toparlayarak, takım boyunu kısaltarak ki ilk yarı bu açıldığında Candeias buralara çok iyi girdi. İkinci yarı bunu yapmadık, yakın oynadık. Üstün geleceğimizi düşünüyorduk, öyle de oldu. Böyle bir deplasmanda galip gelerek lige başlamak keyif verdi. Kocaelispor’a başarılar diliyorum” dedi.



“Üzmüşsem özür dilerim”

Kocaelispor taraftarına hareket çektiği iddiasıyla ilgili olarak da Korkmaz, “90 dakika boyunca aile üyelerimize küfür ediliyor. Fakat öyle bir şey olmadı. Taraftar her zaman haklıdır. Kızmışlarsa özür dilerim. Onlara özel bir hareket yoktu ama kızmışlarsa özür dilerim. Aslolan taraftardır. Taraftar bu saatlerde ceplerinden para verip buraya geliyorlar. Onları üzmüşsek özür dilerim” şeklinde konuştu.



“Pek çok Süper Lig takımının daha üzerindeyiz”

Kulübün hedefleriyle ilgili olarak Osman Zeki Korkmaz, “Aynı süreçleri yaşıyoruz. Kocaelispor transferde daha sonra açıldı gibi görünüyor. Benzer şeyler yaşıyoruz. Baştan aşağıya kurulmuş bir takımız. İlk on birde 7 oyuncumuz yeniydi. Önceki sene de fena takım değildi, futbolun cilvesi alt lige düştünüz. Biz de 1.ligde kuvvetli bir futbol organizasyonu ve müthiş bir akademikleşme var. Pek çok süper lig kulübünün üzerinde alt yapı ve akademik olarak. Bu kadar büyük yatırım yapan kulübün hedefi tabii ki bu ligde kalmak olmayacak. Tabii ki de bu büyük organizasyonu bir üst ligde devam ettirmek istiyoruz. Bu lig çok kırılgan bir lig. Play-off oynayacağım derken bir anda düşmemeye oynayabiliyorsunuz. Bizim kazanmak için oynamayı bilmemiz gerekiyor. Oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Maç kesinlikle kolay maç olmadı, zor maç oldu. Skor tam tersi de olsa kimseyi şaşırtmazdı. Rakibimize de skor yapacak pozisyon vermedik. Hedefimiz yarışan bir kültür oluşturmak ve seneye bu ligde olmamak. Bunu performansımız belirleyecek” sözlerini kaydetti.