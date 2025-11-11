  • İSTANBUL
Kocaeli'ndeki yangın felaketinde flaş gelişme
Yerel

Kocaeli'ndeki yangın felaketinde flaş gelişme

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Kocaeli'ndeki yangın felaketinde flaş gelişme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde faaliyet yürüten bir parfüm dolum tesisinde, 6 kişinin öldüğü, 7 işçinin yaralandığı olaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 Kasım tarihinde Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek’in (52) hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 7 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan faciaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlanan 11 şüpheli, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında tesisin sahibi K.O., kaçmasına yardımcı olan şüpheliler, K.O.’nun oğlu, yeğeni ve vardiya amirleri olduğu öğrenildi. Ayrıca yaralanan vardiya amiri T.Y.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü, onun da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Gündem

İtfaiye ekiplerinin karavan yangınına müdahalesi kask kamerasında

Gündem

Kocaeli’ndeki fabrika yangınında yeni gelişme! 8 gözaltı daha

Gündem

Dilovası’ndaki yangında kahreden detay "Birbirlerine sarılıp ölmüşler"

Yerel

Kozan'da yangın! 4 kişi dumandan etkilendi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia
Aktüel

Osman Gökçek'ten çarpıcı iddialar: Yine Özgür yine hakaret diyerek açıkladı! CHP camiasını sarsan iddia

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek saat programında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. CHP camiasını sarsan iddialar söylüyor. ..
