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Yerel Kocaeli'nde yakalandı! Roma dönemine ait
Yerel

Kocaeli'nde yakalandı! Roma dönemine ait

Kocaeli'nde Roma dönemine ait sunak heykeli, satış yapılmak üzereyken polis tarafından ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:00:00 -
Kocaeli'nde yakalandı! Roma dönemine ait

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altına alınan mağarada izinsiz kaçak kazı yapan şahıslar, Roma dönemine ait üzerinde kadın ve aslan figürü bulunan heykel buldu. Buldukları heykeli alarak mağaradan ayrılan şahısların heykeli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.

Yapılan takip sonucu tarihi eser kaçakçısının kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.Ö. isimli şüpheli, satmaya çalıştığı Roma dönemine ait heykel ile gözaltına alındı. Ele geçirilen heykelin Kybele sunağı olduğu belirlendi.

Heykel müze müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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