Kocaeli'nde motosiklet kazalarına dikkati çekmek için kask dağıtıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde, motosiklet kazalarına dikkat çekmek amacıyla "Kaskınız Kaskonuzdur" projesi kapsamında sürücülere kask hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü, Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği projenin ilk uygulaması Milli İrade Meydanı civarında yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun katıldığı etkinlikte, kasksız seyahat eden motosiklet sürücüsü ya da terkisinde olan yolculara kask hediye edildi.

Sürücülere bilgilendirici broşür de dağıtan Yavuz ve Büyükakın, güvenli sürüş için kask takmaları uyarısında bulundu.

Vali Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin sağlanması için yerel yönetimlerin yaptıkları çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.

"Kaskınız Kaskonuzdur" projesini Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirdiklerini belirten Yavuz, hedeflerinin can kayıplarını en aza indirmek ve böylelikle acıların önüne geçmek olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, emniyet görevlilerinin şehir trafiğinin daha güvenli olması için canla başla mücadele ettiğini vurgulayarak, kaskları vererek onlara destek olduklarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Tipioğlu ise trafik uygulamaların kazaların önlenmesi noktasında büyük fayda sağladığını dile getirerek, denetimlerin artırılması sonucu ölümlü trafik kazalarında geçen yılın 10 aylık dönemine göre yüzde 43 azalma meydana geldiğini vurguladı.

Trafik polisinin sadece ceza yazan, denetim yapan bir kamu görevlisi olmadığına dikkati çeken Tipioğlu, "Emniyet teşkilatının bütün birimleri gibi trafik polislerimizin de temel görevi vatandaşımızın can ve mal emniyetini korumaktır. Bu noktada Kaskınız Kaskonuzdur projesiyle hedefimiz özellikle motosiklet kazalarındaki ölüm oranlarını en aza indirmektir." diye konuştu.

Tipioğlu, proje kapsamında yaptıkları ilk uygulamada motosiklet sürücülerine 120 kask dağıttıklarını sözlerine ekledi.