Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet dağıtılacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye tablet dağıtılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarla yapılan çalışmaların ardından ihtiyaç sahibi 8 bin öğrenciye dağıtılacak tabletler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilgili bakanlıkların yaptığı çalışmalar sayesinde evlerinde tabletleri bulunmayan öğrencilerin, internete erişebilmeleri için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Büyükakın, bu kapsamda ilgili bakanlıklarca tespit edilen 8 bin öğrenciye Büyükşehir Belediyesince tabletlerin teslim edilmesi yönünde karara varıldığını kaydetti.

Büyükakın, salgın sürecinde öğrencilerin eğitiminin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığının yoğun çaba gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Elektronik ortamda öğrencilerimizin eğitimine devam etmesi için yoğun bir çaba gösterildi. Bizler de bu süreçte internet imkanı bulunmayan öğrencilerimize Büyükşehir Belediyesi olarak destek olduk. Bununla birlikte İl Milli Eğitim Müdürümüzle şimdiye kadar sayısız projeye imza attık. Bu da bir yenisi olacak. 8 bin tablet yoluyla hiçbir öğrencimizin internete erişim sorunu olmayacak. Yaklaşık 10 milyon liralık bütçe kullanarak bu öğrencilerimizin de internete erişimini sağlamak için çalışmayı hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, örnek olabilecek nitelikte çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade etti.