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Kocaeli’nde FETÖ’den kapanan yurtta çıkan yangın korkuttu

Gölcük ilçesinde FETÖ/PDY örgütüne ait olduğu için kapatılan boş bir öğrenci yurdu, çıkan yangında büyük hasar gördü.

07 Ağustos 2018 Salı 18:52
Kocaeli’nde FETÖ’den kapanan yurtta çıkan yangın korkuttu

Olay, Gölcük Şehitler Mahallesi Genç Osman Caddesi’nde bulunan bir erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Genç Osman Caddesi’nde bulunan ve FETÖ/PDY örgütüne ait olduğu için daha önce kapatılarak devletin el koyduğu yurtta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boş olan erkek öğrenci yurdunun zemin katında başlayan yangının kısa sürede büyüdüğünü gören çevredekiler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kundaklama ihtimali üzerinde durulan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:52
  1. KOCAELİ
  2. gölcük
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