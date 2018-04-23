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Kocaeli’nde cinayet zanlısı 10 yıl sonra yakalandı

Gebze ilçesinde 2008 yılında 3 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 10 yıldır aranan şahıs, Çanakkale’de yakalandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:40
Kocaeli’nde cinayet zanlısı 10 yıl sonra yakalandı

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 yıl önce Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir lojistik firmasının sahibinin de aralarında olduğu 3 kişinin öldürülmesi olayına karışan zanlılardan H.O'nun Çanakkale'nin Geyikli beldesinde yaşadığını tespit etti.

Zanlıyı yakalamak için harekete geçen ekipler, Çanakkale'de düzenledikleri operasyonda H.O'yu gözaltına aldı. Kocaeli'ye getirilen H.O, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

2008 yılında, Gebze'de faaliyet gösteren bir lojistik firmasının sahibi Orkun Numan Nair ile Turgay Tarım ve Metin Torman, Güzeller Mahallesi'ndeki iş yerinde, alacak verecek nedeniyle H.O'nun da aralarında olduğu zanlıların silahlı saldırısına uğramıştı.

Firma sahibi Nair olay yerinde, firmanın muhasebecisi Torman ile firmada şöför olarak çalışan Tarım ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili bir akaryakıt firmasında muhasebeci olarak çalışan A.İ. ile şoför M.İ, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu. Olaya ilişkin bir kişinin halen firari olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:40
  1. Kocaeli
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Gebze
  4. Çanakkale
  5. Organize Sanayi Bölgesi

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