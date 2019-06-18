Kocaelili minik güreşçiler Türkiye 3.’sü oldu 12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 4 madalya kazanarak takım halinde Türkiye 3.

12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 4 madalya kazanarak takım halinde Türkiye 3.’sü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Faaliyet Programı kapsamında gerçekleştirilen 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sonra erdi. Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleşen Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçilerde mücadele etti. Şampiyonadan 4 madalya elde eden mavi beyazlılar, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ilimizdeki 13 güreş şubesinde yetiştirdiği sporcular, ilk olarak il seçmesine katıldı. Kocaeli seçmelerinden 17 sporcu İzmir’deki grup müsabakalarına katılabilmek için vize aldı. İzmir’de yapılan grup müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Mavi beyazlı 11 güreşçi, gruplarda da klasmana girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye’nin 81 ilinden, 125 kulübün mücadele ettiği 11-12-13 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediyeli güreşçilerden Hamza Emir Berdan 41 kg’da altın, Baysangur Isupov 30 kg’da gümüş, Valid Yunusoğlu 30 kg’da Bronz ve Abdullah Tasumova 30 kg’da Bronz madalya kazandı. Elde ettikleri başarılı sonuçlar ile mavi beyazlı güreşçiler genel klasmanda Türkiye 3.’sü olarak Türkiye şampiyonasını noktaladı.

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