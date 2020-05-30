Kocaeli’deki parklarda sosyal mesafe tedbirleri alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1 Haziran tarihi itibari ile vatandaşların faaliyetlerine izin verilecek olan sahil parklarında ve diğer yeşil alanlarda sosyal mesafe alanları oluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni normal hayata dönüş kapsamında sosyal mesafenin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Kocaeli sahil parklarında sosyal mesafe alanları oluşturuyor. İlk olarak sahil parklarında oluşturulan sosyal mesafe alanları Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki mesire ve diğer yeşil alanlarda da oluşturulacak.

Park ve sahillerdeki faaliyetlere izin verilecek olan 1 Haziran öncesi çalışmalara başlayan ekipler, virüsün insandan insana geçiş yapmaması için sahil parklarında sosyal mesafe alanları oluşturuyor. Sahil parkları ile başlayan çalışma kapsamında 9 metrekarelik alanlar çizgilerle oluşturuldu. Her sosyal mesafe alanın birbirine 5 metre uzaklığı bulunuyor. Ayrıca sosyal mesafe alanı içerisinde oturan vatandaşların birbirlerine en az 1,5 metre mesafede bulunması gerekiyor.