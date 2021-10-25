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Eğitim Kocaeli’deki meslek lisesinden, kimya sektöründe iş garantisi
Eğitim

Kocaeli’deki meslek lisesinden, kimya sektöründe iş garantisi

Kocaeli Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM OSB) Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından 2018’de açılan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), 13 laboratuvarıyla eğitim verdiği öğrencilerine kimya sektöründe iş garantisi veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:41:00 -
Kocaeli’deki meslek lisesinden, kimya sektöründe iş garantisi

Ar-Ge merkezi ilan edilen ve 1180 metrekarelik alanda pilot üretim tesisi kurulan okulda öğrencilerce son 1 ayda 150 ton temizlik malzemesi üretildi.

GEBKİM, Erasmus akreditasyon anlaşması yaparak öğrencilerin yurtdışında staj yapmasına da olanak sağlıyor.

Sanayiciler, liseye destek vermeye devam ederken, mezunlara iş alımlarında öncelik sağlanacak. Sanayiciler, lisenin kimya altyapısı olan nitelikli ve teknolojiyle entegre şekilde eğitim gören öğrencilerin mezuniyetini “sabırsızlıkla” bekliyor.

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