Kocaeli'deki firmaların büyük kısmı olası depreme hazır

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odasınca (KSO) yaklaşık 150 firmanın katılımıyla yapılan ankette, kentteki firmaların büyük çoğunluğunun olası bir depreme hazırlıklı olduğu belirlendi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yaptığı açıklamada, 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen acısının hala yüreklerde olduğunu belirterek, özellikle son yıllarda sıkça yaşanan yer sarsıntılarının da depremden alınması gereken derslerin önemini hatırlatmaya devam ettiğini kaydetti.

Zeytinoğlu, bu yıl da firmaların farkındalıklarını anlamak için deprem eğilim anketi yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Firmalarımızın olası bir deprem öncesi aldıkları tedbirlere baktığımızda yüzde 98'inin 'Acil Durum Planı' olduğunu, yüzde 71'inin makinelerini ve büro mobilyalarını sabitlediğini, yine yüzde 71'inin tüm çalışanlarına afete hazırlık eğitimi aldırdığını ve yüzde 50'sinin yılda en az 2 kere deprem ve yangın tatbikatı yaptırdığını görüyoruz. Ankete verilen cevaplara göre firmaların büyük çoğunluğu depreme hazırlıklı. Depremden sonra inşa edilen iş yeri ve fabrikalar, yeni mevzuatlara uygun olarak yapıldığı için zaten gerekli tedbirler alınıyor."

- "Firmalarımıza destek olmaya her zaman hazırız"



Büyük bir depremin hissedilen artçılarının bir yıldan uzun sürebildiğine ve iş sürekliliğinde önemli kesintilere yol açtığına dikkati çeken Zeytinoğlu, afet yönetiminin özellikle bölge için çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.



Zeytinoğlu, KSO olarak bu bilinç ve sorumlulukla olası afetlere yönelik birçok çalışma yaptıklarını belirterek, gerek çalışanların eğitimi gerekse de eğitici eğitimleri düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti.



Maliyetleri çok küçük ama faydası büyük eğitimlere tüm firmaların katılmasını tavsiye eden Zeytinoğlu, "Oda olarak, depreme karşı hazırlık ve alınacak önlemlerle ilgili yapılacak çalışmalarda firmalarımıza destek olmaya her zaman hazırız. Üzerinden 21 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acısı hala yüreğimizde. Depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. İhmal etmeyelim, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım." ifadelerini kullandı.