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Yerel Kocaeli'de zincirleme kaza
Yerel

Kocaeli'de zincirleme kaza

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 yaralının olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:56:00 -
Kocaeli'de zincirleme kaza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Yahya Kaptan Durağı mevkisinde iki işçi servisi, iki kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara yönünde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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