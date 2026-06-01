  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı! İran'dan ABD'ye ateşkes suçlaması: "Hürmüz'deki abluka ihlalin kanıtı" Fransa'nın müdahalesine sert tepki Uluslararası korsanlık! Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı! Fatih Atik, CHP kurultayını kilitleyeni ifşa etti! “Kurultayı yapılamaz hale getiren Özel ve arkadaşlarının başvurusu!” Murat Gezici'den dikkat çeken çıkış: CHP adayını açıklıyor! Eski Milletvekili Tevfik Diker'den CHP'de yaşanan tartışmalara sert tepki!: Kılıçdaroğlu mağdur edildi! CHP’nin reklam filminde FETÖ detayı! CHP “Tıkır tıkır çalışıyor bizim belediyeler” reklam filmi ile FETÖ’ye selam çakmış! İstanbul’un enflasyonu açıklandı! En fazla artış yapan hizmet grupları belli oldu HÜDA PAR'dan seküler bağnazları kızdıran kanun teklifi! Cezalar ağırlaştırılacak
Yerel Kocaeli'de yürekler ağza geldi: Bebek yanmaktan son anda kurtuldu!
Yerel

Kocaeli'de yürekler ağza geldi: Bebek yanmaktan son anda kurtuldu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde boş bir binada çıkan yangın sebebiyle yandaki binaya dolan dumandan etkilenerek balkonda mahsur kalan anne ve 2,5 yaşındaki kızı, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Çakıl Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ve kimsenin oturmadığı öğrenilen bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangından yükselen yoğun duman bitişikte bulunan 3 katlı binanın içerisine doldu. Binanın 3. katında bulunan anne F.A. ve 2,5 yaşındaki kızı A.A., yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayarak evin balkonuna sığındı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir yandan yanan binaya müdahale ederken, diğer yandan balkonda kurtarılmayı bekleyen anne ve minik kızı için zamanla yarıştı. Merdivenli itfaiye aracıyla balkona ulaşan ekipler, ilk olarak 2,5 yaşındaki A.A.’yı annesinin kucağından alarak güvenli bir şekilde aşağıya indirdi ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından anne F.A. da itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangında 1’i hamile 4 kişi dumandan etkilendi
Yangında 1’i hamile 4 kişi dumandan etkilendi

Yerel

Yangında 1’i hamile 4 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'da korku dolu anlar! Yangın binalara sıçradı
İstanbul'da korku dolu anlar! Yangın binalara sıçradı

Yerel

İstanbul'da korku dolu anlar! Yangın binalara sıçradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23