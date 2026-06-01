Kocaeli'de yürekler ağza geldi: Bebek yanmaktan son anda kurtuldu!

Yangın, saat 13.00 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Çakıl Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ve kimsenin oturmadığı öğrenilen bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangından yükselen yoğun duman bitişikte bulunan 3 katlı binanın içerisine doldu. Binanın 3. katında bulunan anne F.A. ve 2,5 yaşındaki kızı A.A., yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayarak evin balkonuna sığındı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir yandan yanan binaya müdahale ederken, diğer yandan balkonda kurtarılmayı bekleyen anne ve minik kızı için zamanla yarıştı. Merdivenli itfaiye aracıyla balkona ulaşan ekipler, ilk olarak 2,5 yaşındaki A.A.’yı annesinin kucağından alarak güvenli bir şekilde aşağıya indirdi ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından anne F.A. da itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.