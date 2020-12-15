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Yerel Kocaeli'de yol çöktü! Ekipler olay yerinde
Yerel

Kocaeli'de yol çöktü! Ekipler olay yerinde

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun ortasında göçük oluştu. Etrafta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri bölgeyi araç trafiğine kapattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:18:00 -
Kocaeli'de yol çöktü! Ekipler olay yerinde

Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi, Yenikent Mahallesi, Mutlukent Bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde göçük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile göçük alanı betonla kapatıldı. Araçların sürekli kullandığı yol, çalışmanın ardından tedbir amacıyla emniyet şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Göçüğün nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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